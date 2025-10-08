In tanti potrebbero chiedersi quando sposteremo le lancette dell’orologio per l’ora solare 2025: effettivamente la data è cambiata. Ecco quando avverrà.

Come ogni mese di ottobre si torna a parlare di ora solare. Effettivamente è proprio in questo mese dell’anno che si cambia l’ora e da legale appunto si torna a quella solare. C’è sempre molta confusione su quando spostare le lancette e, spesso, in molti non sanno nemmeno che si deve fare, anche perché qualche volta è capitato di sentire in tv che si voglia abolire.

Tuttavia, anche per il 2025 ci sarà l’ora solare ma il cambio avverrà in una data diversa dal solito. Ecco allora quando cambiare l’orario dell’orologio per non sbagliare.

Cambia la data in cui torna l’ora solare 2025 (ecco quando sarà)

Come ogni anno si vocifera dell’abolizione dell’ora solare e puntualmente non se ne fa nulla e così anche nel 2025 tornerà l’ora solare nel mese di ottobre e precisamente prima rispetto allo scorso anno.

Infatti in questo 2025, l’ultima domenica del mese di ottobre sarà il 26, anziché il 27 come era accaduto nel 2024: insomma, le nostre giornate si accorceranno con 24 ore di anticipo rispetto all’anno scorso. Infatti bisognerà spostare le lancette un’ora indietro nella notte tra dabato 25 e domenica 26 ottobre, precisamente alle 3 di mattina. L’ora solare significa sempre tante cose, cioè che il sole tramonta prima e dunque che ci sono meno ore di luce per svolgere le proprie attività all’aria prima.

Inoltre c’è bisogno di un bel cambiamento nei rimi della giornata e per abituarsi. Infatti si possono sperimentare stanchezza e stordimento, soprattutto nelle prime settimane. In tanti sperimentano insonnia, sonno interrotto, e difficoltà ad addormentarsi. Non solo ma può verificarsi anche una difficoltà a concentrarsi per via di un aumento della sonnolenza. Anche adattarsi ai nuovi ritmi può essere controproducente, aumentando lo stress.

L’ora solare dunque arriverà anche quest’anno ma prima dell’anno scorso. Sarà sempre verso la fine di ottobre e precisamente nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, con 24 ore di anticipo rispetto alle scorso anno. Bisognerà attendere la primavera del 2026, precisamente la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, per il ritorno all’ora legale.

Insomma, come ogni anno si parlava dell’addio all’ora solare ma anche per il 2025 tornerà e lo farà con un giorno di anticipo, dunque le nostre giornate si accorceranno 24 ore prima rispetto all’anno scorso e a questo cambiamento, come al solito, bisognerà abitarsi.