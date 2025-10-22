“Napoli orribile, Conte ancora peggio” ▷ Il duro attacco di Vocalelli

Il Napoli crolla clamorosamente a Eindhoven. Contro il PSV, la squadra di Antonio Conte perde per 6-2, registrando la sconfitta più pesante in carriera per il tecnico salentino. I partenopei, dunque, dopo la sconfitta di Torino, cadono per la seconda volta consecutiva nel giro di pochi giorni.

“Siamo stati costretti a mettere dentro 9 giocatori e 9 sono troppi. Ci vuole tempo per la giusta connessione. Non è semplice, dobbiamo farci tutti un bagno di umiltà. Se vogliamo continuare a crescere, continuare a costruire qualcosa che possa rendere orgoglioso Napoli e i napoletani, dobbiamo capire che bisogna aumentare i giri, bisogna ritrovare quello spirito, quella compattezza che avevamo l’anno scorso, dove per tutti quanti c’era un unico obiettivo, non c’erano obiettivi personali, non c’erano situazioni egoistiche, ma c’era solamente un’unica visione: Napoli. Si sono create tante situazioni che io mi sono anche divertito a vederle, perché sono state talmente spudorate… Io poi vedevo la realtà qual era. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo“ ha detto Antonio Conte al termine della partita.

Vocalelli: “Napoli, Conte imperdonabile: deve prendersi le sue responsabilità”

In diretta a Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli si è scagliato duramente contro le dichiarazioni post partita di Antonio Conte: “Non ci sono attenuanti. Il Napoli in campo è stato orribile e ha perso una partita pesantissima che rimarrà negli annali. Conte, paradossalmente, ha sbagliato ancora di più nel cercare di affrontare questa sconfitta senza assumersi le proprie responsabilità. Se te la riprendi con chi prende per il culo i napoletani, è una cosa grave: devi dire a chi ti riferisci. Probabilmente ce l’ha con chi dice che il Napoli è una grande squadra. Lui cerca di sminuire il valore del Napoli, che per me rimane la seconda squadra più forte del campionata, dietro solo all’Inter“.

Il nostro opinionista non ne fa, però, una questione relativa esclusivamente alla partita di Champions. I partenopei hanno infatti mostrato diverse difficoltà da inizio stagione. Nonostante l’attuale secondo posto in Serie A, i campioni d’Italia hanno infatti registrato prestazioni non sempre all’altezza delle aspettative, incassando addirittura 4 sconfitte in 10 partite: “Non è solo in discussione solo l’aver preso 6 gol dal PSV. Il Napoli ha faticato a battere il Pisa, il Genoa, ha faticato col Torino. È una serie di risultati che non stanno andando bene. Lui dice “Da oggi i vecchi devono ritrovare la fame, la rabbia e il sacrificio di prima, mentre i nuovi devono lavorare in silenzio con umiltà”. Non c’era bisogno di questo risultato per capirlo. Ha fatto una diagnosi spietata ma non si è capito quale sia stata la cura. Doveva intervenire prima. Il Napoli viene da un mese di risultati scadenti. Se se n’era già accorto e non è intervenuto, è doppiamente colpevole…“.

Parlato: “C’è poco da difendere Conte. Su De Bruyne…”

Manuel Parlato, giornalista napoletano, si è allineato a quanto detto da Vocalelli, sostenendo come Conte sia indifendibile e come il Napoli debba fare un passo indietro da un punto di vista di atteggiamento tattico: “Conte non può essere difeso. Bisognerebbe fare un ritorno al passato anche da un punto vista di atteggiamento tattico. Dopo essere passato in vantaggio, dovevi avere l’umiltà di giocare la stessa partita di Manchester. Non ha saputo gestire il vantaggio. Deve rifondare quelle che erano le certezze dell’anno scorso, cioè la solidità difensiva. Il Napoli gioca con un baricentro troppo alto, fa un possesso palla sterile. Pensare che il Napoli possa andare a dominare su ogni campo mette in luce quella che, ad oggi, è la maggiore fragilità di questa squadra“.

Il nostro opinionista non si è limitato, però, ad analizzare le parole del tecnico salentino. Secondo lui, un problema nell’equilibrio del Napoli, potrebbe essere rappresentato da Kevin De Bruyne: “In questa situazione paradossale, Kevin De Bruyne sta mettendo in difficoltà l’equilibrio della squadra. Il vero giocatore imprescindibile di questa squadra è Lobotka, mentre Lucca sta decisamente deludendo le aspettative. La rosa è stata allungata, ma alcuni calciatori in questo momento non sono presentabili…”.

Il Napoli deve reagire subito: Sabato alle 18 al ‘Maradona’ arriva l’Inter di Chivù, che sta vivendo un momento di forma strepitoso. Riusciranno Conte e il Napoli a lasciarsi alle spalle la pesante batosta europea?