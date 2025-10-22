Lo sfogo di Conte in conferenza dopo la cocente sconfitta in Champions contro il PSV.

A Eindhoven il Napoli torna a casa con una cocente sconfitta. Il PSV rifila 6 gol ai partenopei, che hanno risposto con 2 reti di McTominay. Ma le glorie personali “mi interessano zero“, ha detto il tecnico Antonio Conte in conferenza post partita. “Tutti, i vecchi e i nuovi e io per primo dobbiamo alzare i giri un’altra volta. Sarà un’annata super difficoltosa, lo ripeto ancora una volta“. La classifica Champions vede il Napoli 22esimo con 3 punti in 3 partite. E’ la seconda sconfitta consecutiva considerando quella contro il Torino in campionato. La prima con 6 gol subiti in un match per Antonio Conte, che in conferenza non si è risparmiato alcune critiche e qualche frecciatina.

Le parole di Conte in conferenza stampa

“Siamo stati costretti a mettere dentro 9 giocatori e 9 sono troppi. Tante nuove teste dentro una squadra, ci vuole tempo per la giusta connessione. Non è semplice, dobbiamo farci anche tutti un bagno di umiltà. Qualcuno sta vendendo fumo, getta fumo negli occhi a Napoli, in una piazza a cui non bisogna buttare fumo negli occhi ma dire la verità. Se vogliamo continuare a crescere, continuare a costruire qualcosa che possa rendere orgoglioso Napoli e i napoletani, dobbiamo capire che bisogna aumentare i giri, bisogna ritrovare quello spirito, quella compattezza che avevamo l’anno scorso, dove per tutti quanti c’era un unico obiettivo, non c’erano obiettivi personali, non c’erano situazioni egoistiche, ma c’era solamente un’unica visione: Napoli. Si sono create tante situazioni che io mi sono anche divertito a vederle, perché sono state talmente spudorate… Io poi vedevo la realtà qual era. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo“.