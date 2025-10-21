C’è stato poco da fare per i belgi dell’Union Saint-Gilloise. Questa sera l’obiettivo dei nerazzurri era quello di proseguire la striscia positiva dell’ultimo mese. La squadra di Chivu lo ha fatto mettendo a segno quattro gol, firmati da Dumfries e Lautaro Martínez — al termine di un primo tempo in cui il pallino del gioco non era ancora totalmente in mano agli ospiti.

L’USG, infatti, parte bene: Sommer ferma due occasioni nitide di David e Van de Perre, mentre Lautaro salva sulla linea. Il momento buono per ingranare arriva quando l’intensità dei belgi si abbassa momentaneamente. Lì arriva il gol di Dumfries su angolo. Dopo pochi minuti la rete dell’argentino, che si riscatta dopo un’occasione sprecata a tu per tu con il portiere.

Nel secondo tempo il tabellino viene riscritto altre due volte da Çalhanoğlu e Pio Esposito, che sigla il suo primo gol in Champions League. Il turco porta i suoi sul 3-0 con un rigore ben piazzato, mentre l’italiano sbaglia clamorosamente il 4-0 a porta spalancata, calciando il pallone a pochi centimetri dal palo. Ci mette però poco a far dimenticare a tutti l’errore: sempre al centro dell’area, stavolta punisce facilmente Scherpen da corta distanza.

L’Inter di Chivu conferma il periodo positivo: i nerazzurri vanno a punteggio pieno nel girone di Champions, dietro al PSG solo per differenza reti. Ora occhi puntati sul Napoli, che vorrà dare una risposta concreta ai sei gol subiti dal PSV.