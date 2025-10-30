Novità che riguarda Michael Schumacher, lo storico ed indimenticato pilota della Ferrari, che ancora oggi resta amatissimo dai tifosi di F1.

Per gli appassionati di Formula 1, non c’è storia più incredibile e strappalacrime di quella di Michael Schumacher. Emozionante il ricordo delle gesta spettacolari dell’ex pilota tedesco alla guida della Ferrari, così come è commovente pensare al durissimo esito che gli ha riservato il destino dopo la fine della sua carriera in pista.

L’ex ferrarista, sette volte campione del mondo in F1, ha visto la sua vita cambiare e stravolgersi completamente nel 2013. Ovvero dopo l’incidente devastante durante una sessione di sci con la propria famiglia, quando Schumi cadde rovinosamente su un gruppo di rocce a Meribel, procurandosi gravi danni cerebrali e costringendolo a diversi interventi delicati alla testa.

Da quel momento si sa davvero pochissimo delle reali condizioni di Schumacher. Ma l’assoluta riservatezza imposta dalla famiglia fa presagire come Michael non sia più tornato quello di prima, costretto a vivere tra le mura domestiche e ad effettuare sedute di fisioterapia e recupero muscolare ogni giorno. Insomma, un’esistenza spezzata da un tragico incidente.

La Ferrari di Schumacher entra nel mondo Lego: l’indiscrezione fa impazzire i fan

Come detto è trapelato pochissimo dal 2013 in poi sulle reali condizioni di salute di Schumacher, per volontà principale della moglie Corinna Betsch, che ha preferito mantenere il massimo riserbo su questo tema delicato. Le uniche news riguardanti il Kaiser sono quelle legate a cimeli o opere di beneficienza realizzate in suo onore.

L’ultima gradita notizia riguarda addirittura il mondo Lego, ovvero i famosissimi mattoncini giocattolo che fanno successo tra grandi e piccini in tutto il mondo. Ebbene, l’azienda danese ha deciso di inserire nel suo catalogo di costruzioni anche la storica Ferrari guidata da Michael Schumacher.

Già nel 2004 la Lego aveva prodotto un set con protagonisti Schumacher ed il suo compagno di scuderia in Ferrari, il brasiliano Rubens Barrichello, con tanto di podio in pieno stile F1. Ma non era stata prevista la presenza della monoposto rossa, che ora completerà invece il set.

Secondo le indiscrezioni trapelate in queste ore, la Lego è pronta dunque a lanciare il set 11735, che verrà messo sul mercato a partire da marzo 2026 e costerà 89,99 euro. In questo pacchetto è prevista la presenza della Ferrari guidata da Schumacher sotto forma di modellino da costruire con i mattoncini ed avrà più o meno delle stesse dimensioni della MP4/4 di Ayrton Senna e della FW14B di Nigel Mansell, composta dunque da 735 pezzi. Una vera chicca per gli appassionati.