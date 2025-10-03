Chiuso il capitolo delle coppe europee, è tempo di tuffarsi nuovamente sulla Serie A.

Il sesto turno si gioca da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. La giornata di campionato si apre venerdì alle 20.45 con Verona-Sassuolo. Sabato ci saranno due partite alle 15.00: Lazio-Torino e Parma-Lecce. Si prosegue alle 18.00 con Inter-Cremonese e alle 20.45 con Atalanta-Como. Domenica, il primo incontro sarà alle 12.30 con Udinese-Cagliari, seguito da Fiorentina-Roma e Verona-Pisa alle 15.00. Alle 18.00 si giocherà Napoli-Genoa, e la giornata si chiuderà alle 20.45 con Juventus-Milan

SERIE A – Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’