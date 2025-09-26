Chiuso il capitolo della Coppa Italia e dell’Europa League, è tempo di tuffarsi nuovamente sulla Serie A.
La 5^ giornata di Serie A si gioca dal 27 al 29 settembre, con un programma ricco di sfide interessanti. Si parte questo sabato alle 15:00 con Como-Cremonese, seguito da Juventus-Atalanta alle 18:00. Il sabato si conclude con Cagliari-Inter alle 20:45. Domenica 29 settembre, il programma inizia con Sassuolo-Udinese alle 12:30, seguito dal doppio appuntamento delle 15:00 con Roma-Verona e Pisa-Fiorentina. Alle 18:00 si gioca Lecce-Bologna, mentre la giornata si conclude con Milan-Napoli. Il turno di campionato si chiude lunedì 29 con due posticipi: Parma-Torino alle 18:00 e Genoa-Lazio alle 20:45.
Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’