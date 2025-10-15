Pulire questi elettrodomestici con la candeggina rischia seriamente di danneggiarli: bisogna assolutamente evitare.

La candeggina è spesso la prima scelta quando si tratta di disinfettare superfici e rimuovere germi ostinati. Il suo potere sbiancante e la capacità di eliminare batteri e muffe la rendono un prodotto ampiamente utilizzato in ambito domestico. Tuttavia, proprio a causa della sua aggressività, non è sempre la scelta giusta.

Molti la usano senza pensarci troppo anche sugli elettrodomestici, convinti che una passata di candeggina sia sinonimo di igiene profonda. Ma non sempre è così. Anzi, in alcuni casi specifici, può causare danni permanenti, riducendo la vita utile dei dispositivi o compromettendone l’efficienza. Ecco che quindi, diventa fondamentale capire dove può essere usata e dove invece è assolutamente vietata.

Candeggina, se la usi su questi elettrodomestici si rovinano: meglio usare altro

Ma quali sono quindi questi elettrodomestici in cui sarebbe meglio evitare di usare la candeggina? Tra i più sensibili alla candeggina c’è la lavastoviglie. Nonostante i molti utilizzino questo sistema per disinfettare, i residui di candeggina possono corrodere le parti interne in acciaio inox, danneggiare le guarnizioni in gomma e, se mescolati con i detersivi, produrre vapori tossici. Meglio optare per cicli di pulizia con aceto bianco o prodotti specifici.

Altro elettrodomestico da evitare è la lavatrice. Anche se alcune persone la usano per sbiancare i tessuti, l’uso diretto e frequente della candeggina può compromettere le tubature interne, le guarnizioni e persino il cestello. Inoltre, residui non ben risciacquati possono trasferirsi ai capi successivi, macchiandoli o irritando la pelle.

Il frigorifero, poi, merita un’attenzione particolare. Le superfici interne, spesso in plastica o vetro, possono scolorirsi o screpolarsi a contatto con la candeggina. In più, trattandosi di un ambiente a stretto contatto con alimenti, i residui chimici rappresentano un potenziale rischio per la salute.

Infine, il microonde, spesso trascurato durante le pulizie, non dovrebbe mai essere pulito con candeggina. I vapori prodotti durante l’uso possono riattivare i residui chimici, diffondendoli nel cibo. Le pareti interne, inoltre, possono assorbirla, rendendo difficile una rimozione completa. Quindi, va bene usare la candeggina in casa, ma meglio evitare questi apparecchi elettronici e optare per qualche rimedio naturale, che permetterà di ottenere lo stesso effetto igienizzante, ma senza correre il rischio di rovinarli per sempre.