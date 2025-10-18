Bentornata Serie A. Dopo la pausa nazionali, che ha visto l’Italia qualificarsi ai play-off per i Mondiali 2026, torna il campionato con tante partite degne di nota. Si parte sabato alle 15 con Di Francesco, allenatore del Lecce, che sfida il suo passato, il Sassuolo di Fabio Grosso, e Pisa – Verona, arenate attualmente al 20° e 18° posto. Alle 18 il Torino ospita il Napoli. Baroni è alla ricerca di punti per tenersi stretta la propria panchina, mentre Antonio Conte vuole confermare il primo posto in classifica.

Alle 20.45 i riflettori sono tutti puntati su Roma – Inter. Dopo sei giornate, i giallorossi comandano la classifica con 15 punti a 3 lunghezze di distanza dai nerazzurri dell’ex Chivù, attualmente quarti. Dopo un inizio di stagione altalenante, Lautaro e compagni sembrano aver imboccato la strada giusta, collezionando, tra Champions e Serie A, 5 vittorie consecutive. Gli uomini di Gasperini, altro ex della gara, vogliono invece confermare il positivo inizio di stagione. Battere l’Inter, ritenuta dai più come la favorita per lo scudetto, sarebbe un segnale importante che porterebbe, forse, a rivedere i pronostici iniziali.

Domenica si comincia alle 12.30 con Como – Juventus. La squadra di Fabregas vuole continuare il proprio percorso di crescita, mentre i bianconeri sono alla ricerca di una vittoria dopo 5 pareggi consecutivi. Alle 15, Cagliari – Bologna e Genoa – Parma. Il programma continuerà poi alle 18 con la sfida del Gewiss Stadium, Atalanta – Lazio. Alle 20.45, invece, il grande ritorno a San Siro di Stefano Pioli. Il Milan vuole è alla ricerca di punti fondamentali per il primo posto, mentre la Fiorentina, in crisi profonda, è in cerca della prima vittoria in Serie A.

La settima giornata vedrà il suo epilogo con Cremonese – Udinese lunedì alle 20.45.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: