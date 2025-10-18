In casa Inter potrebbe muoversi inevitabilmente qualcosa in ambito mercato. Tutta colpa del grave infortunio che ha colpito questo titolare.

L’Inter è una delle squadre più complete del campionato di Serie A, una delle più titolate a lottare per lo Scudetto. Nonostante negli ultimi anni abbia vinto soltanto un titolo nazionale, è da tempo considerata una delle rose più competitive anche in Europa, visto che ha raggiunto due finali di Champions League tra il 2023 ed il 2025.

Anche lo scetticismo verso Cristian Chivu, neo allenatore romeno scelto per il dopo-Inzaghi, pare si stia affievolendo dopo le ultime brillanti prestazioni. Naturale che l’ex difensore ci abbia messo un po’ a carburare e ad entrare nell’ottica di guidare una grande squadra, ma ora l’Inter sta tornando a dominare come un tempo.

Non mancano nemmeno le tentazioni di calciomercato in vista della sessione di gennaio, quando l’Inter potrebbe cambiare qualcosa e tornare magari alla carica per alcuni vecchi pallini. Per esempio l’ipotesi Ademola Lookman, ancora non decaduta del tutto. Mentre in uscita potrebbe esserci un giocatore di prospettiva, al centro di voci di mercato dopo un grave infortunio.

Sirene argentine per Josep Martinez: parte il valzer di portieri nel 2026

Il giocatore che potrebbe essere sacrificato dall’Inter è il secondo portiere, lo spagnolo Josep Martinez. Un estremo difensore di buona qualità che ha dimostrato, quando chiamato in causa, di essere adatto anche per un club pretenzioso come quello nerazzurro.

Le ultime voci lo danno addirittura in direzione Argentina. Infatti il noto club sudamericano dell’Argentinos Juniors ha perso per infortunio il proprio numero 1 titolare Diego Rodriguez, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio. Stagione quasi finita per lui, così che la squadra di Buenos Aires starebbe già cercando un nuovo portiere.

Martinez è uno dei candidati per la porta dell’Argentinos Juniors, ma l’Inter ha già rifiutato la proposta di un prestito a gennaio prossimo. Più probabile però che lo spagnolo lasci il club nerazzurro in estate, nell’ottica di una vera e propria rivoluzione tra i pali per la squadra di Chivu.

In vista del 2026/2027 l’Inter potrebbe cedere sia Sommer (in scadenza di contratto) che Martinez, rimpiazzandoli con due nuovi nomi. Per il ruolo di primo portiere piace l’italiano Elia Caprile del Cagliari, senza dimenticare il sogno di strappare al Milan Mike Maignan a parametro zero. Come secondo invece dovrebbe ritornare ad Appiano il serbo Filip Stankovic, attualmente al Venezia, su cui l’Inter vanta una prelazione.