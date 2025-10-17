Roma, ecco il taboo Inter: Tutti i numeri per cui puoi sognare | Raggi X con Daniele Matera

Ritorna il campionato e con esso la grande attesa per uno degli scontri più significativi della stagione: Roma–Inter. Dopo la sosta, i giallorossi si presentano sulla scia della vittoria importantissima al Franchi contro la Fiorentina, che gli ha permesso di chiudere il periodo precedente in testa alla classifica insieme al Napoli.

Con un 5 vittorie e 1 sconfitta nelle prime sei giornate,i giallorossi hanno la miglior difesa del campionato. Ma si troverà ad affrontare l’Inter di Cristian Chivu, la squadra con il miglior attacco della Serie A. Questo incontro non è solo una sfida tra due giganti del calcio italiano, ma anche un banco di prova per capire la reale forza della squadra capitolina.

Il Tabù dell’Olimpico: La Roma non vinca contro l’Inter da 7 anni

La Roma ha un vero e proprio tabù da sfatare contro l’Inter all’Olimpico. Negli ultimi 8 precedenti tra le due squadre a Roma, i giallorossi non sono mai riusciti a vincere. La statistica è impietosa: 5 sconfitte e 3 pareggi, tutti con il punteggio di 2-2. L’ultima vittoria risale addirittura a ottobre 2016, con un successo per 2-1 sotto la guida di Spalletti. L’Inter ha sempre avuto la meglio, ma questo è il momento giusto per la Roma per interrompere questa serie negativa, soprattutto considerando che il match coincide con la settima giornata, esattamente come in occasione dell’ultima gioia contro i meneghini.

Gasperini e il passato all’Inter: una prova da superare

Un aspetto interessante di questa sfida riguarda Gian Piero Gasperini, che nella sua breve parentesi da allenatore dell’Inter nel 2011 non lasciò un segno positivo, collezionando 4 sconfitte e un pareggio in 5 partite. Da allora, Gasperini ha affrontato l’Inter più volte, ma con risultati deludenti: 2 vittorie in 20 incontri, di cui ben 8 sconfitte consecutive. L’Inter, quindi, rappresenta un vero e proprio tabù per lui. Tuttavia, quest’anno Gasperini sembra aver trovato una nuova energia, già sfatando altri tabù come la vittoria a Firenze e il successo nel derby romano. Sarà interessante vedere se riuscirà finalmente a sconfiggere anche l’Inter, una delle sue nemesi calcistiche.

Il Duello dei Protagonisti: difesa Roma contro attacco Inter

Questa partita non è solo una sfida tra squadre, ma anche tra individualità. L’Inter arriva con un attacco micidiale, con giocatori come Lautaro Martínez, Pio Esposito e Bony pronti a far male. Dall’altra parte, la Roma farà affidamento sulla solidità difensiva e su giocatori di classe come Matias Soulé e Paulo Dybala. Sebbene la ‘Joya’ abbia giocato solo una partita da titolare finora, il suo impatto in campo può essere devastante. E dopo il suo ritorno dalla lunga assenza per infortunio, potrebbe essere davvero il protagonista della sfida. Sarà un match all’insegna dei duelli tattici e delle individualità di spicco: un vero e proprio spettacolo.