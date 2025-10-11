Il Principe William che si è ritrovato particolarmente commosso e colpito da una storia che ha raggiunto le sue orecchie. Ecco le ultime dalla Royal Family.

Quando si tratta di Royal Family inglese pensiamo subito ai contrasti fra il principe Harry e il resto della famiglia, la malattia di Re Carlo e quella di Kate Midlleton insieme all’ultima moda che ha lanciato la duchessa di Cambridge ma non solo. La famiglia inglese è molto impegnata nel sociale e lo dimostra anche questa notizia che interessa in particolare una delle figure più amate tra i reali, il principe William.

Una toccante notizia ha raggiunto le sue orecchie e il principe non ha potuto frenare le sue lacrime. Ecco cosa è successo.

La terribile notizia per il principe William

In occasione del lancio del ‘National Suicide Prevention Network’, della Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales, sostenuta da oltre 20 organizzazioni e con un finanziamento di oltre 1 milione di sterline in tre anni da parte del principe William e di sua moglie Kate Middleton, è stato mandato in onda il filmato del colloquio fra William e Rhian Mannings, il cui compagno si è suicidato cinque giorni dopo che la coppia aveva affrontato la morte del loro figlio di un anno.

Il primogenito di re Carlo si è dimostrato visibilmente commosso e ha dovuto interrompere la propria conversazione con la donna. Le ha chiesto come ha fatto a sopravvivere e a crescere gli altri due figli e la donna: “Guardandomi indietro, ancora non so come siamo riusciti a sopravvivere”. Il principe le ha anche chiesto: “Purtroppo c’è ancora molto stigma intorno al suicidio. L’hai percepito anche tu all’epoca?”.

Rhian ha risposto dicendo: “Sono rimasta piuttosto sorpresa. Non ero mai stato toccata dal suicidio. Era qualcosa che succedeva al telegiornale. Nessuno ne voleva parlare”. Quando William le ha chiesto cosa avrebbe voluto dire al marito se avesse potuto, la donna ha dichiarato: “‘Perché non mi hai parlato?’ Me lo chiedo ogni singolo giorno. Era completamente devastato, continuava a incolparsi”. E ha continuato: “Vorrei solo farlo sedere e dirgli: ‘Perché non sei venuto da me?’ Perché si è perso così tanta gioia. E saremmo stati bene. Penso che questa sia la cosa più difficile, saremmo stati bene“.

La donna ha comunque empatizzato con il principe dicendo: “Anche lei ha vissuto una perdita. La vita può riservare delle sorprese terribili. Parlandone, nutrendo speranza, si può andare avanti“. Dopo il 2012, anno della morte di suo marito, Rhian ha fondato un’organizzazione benefica, ‘2wish’, per aiutare le persone colpite dalla morte improvvisa o inaspettata di un bambino o di un giovane. L’organizzazione benefica sarà una delle 20 che faranno parte della Rete nazionale per la prevenzione del suicidio fondata dal principe William e da sua moglie.

Questa rete lavorerà in tutto il Regno Unito per comprendere meglio le cause profonde del suicidio e per offrire supporto alle persone colpite da questo dramma.