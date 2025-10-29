A qualcuno potrà sembrare una goccia nel mare ma…il mare è fatto di gocce, per l’appunto; quando l’argomento è la pace, poi, nessuna goccia va fatta evaporare a causa della disattenzione, ci vien da dire. Ecco, dunque, perché ci fa piacere segnalare che in occasione del “Giubileo del mondo educativo” e considerata l’apertura del Liceo Scientifico Sportivo, l’Istituto Massimo di Roma ha organizzato la tavola rotonda dal titolo: “In campo per la pace. Educare attraverso lo sport“. Appuntamento domani, 30 ottobre alle ore 18.00 presso il PalaMassimo, in Via Massimiliano Massimo 7.

Paolo Marcacci