È solo questo il metodo perfetto per eliminare in una sola volta tutto il cattivo odore che c’è nel microonde: così non sarà più un problema.

Capita spesso di aprire lo sportello del microonde e venire accolti da un odore sgradevole, a volte difficile da identificare. Che si tratti di residui di cibo dimenticati, schizzi di sugo o semplicemente di un utilizzo frequente, il cattivo odore può trasformare anche la cucina più pulita in un ambiente poco invitante.

Inoltre, utilizzare un microonde che non ha proprio un piacevole profumo, può anche rappresentare un pericolo per la salute. Infatti, più le sue pareti interne saranno sporche e con residui di cibo e più sarà possibile che avvengano delle vere e proprie contaminazioni, mentre mettiamo a riscaldare gli alimenti. Quindi, sarà importantissimo cercare di capire prima di tutto il motivo di questi cattivi odori e successivamente si dovrà immediatamente passare all’azione.

Ecco il metodo perfetto per pulire a fondo il microonde e per eliminare ogni tipo di cattivo odore

Eppure, nonostante possa sembrare l’esatto contrario, eliminare i cattivi odori dal microonde non richiede prodotti chimici e aggressivi e nemmeno ore di fatica. Esiste un sistema semplice, naturale ed economico per risolvere il problema in un solo colpo. Un rimedio che tutto possono provare e che farà immediatamente la differenza.

Il metodo si basa sull’utilizzo di ingredienti che tutti hanno in casa: acqua, limone e bicarbonato di sodio. L’efficacia di questa combinazione è sorprendente, poiché agisce sia come deodorante naturale che come sgrassante. Per iniziare, basta riempire una ciotola adatta al microonde con circa 250 ml di acqua. Aggiungere il succo di un limone intero e anche le sue metà spremute, quindi un cucchiaio abbondante di bicarbonato. Una volta posizionata la ciotola al centro del forno a microonde, impostare il timer per cinque minuti alla massima potenza.

Sarà proprio mentre il microonde è in funzione, che il calore permetterà ai tre elementi di evaporare e di combinarsi tra loro. Il limone rilascia un profumo fresco e pulito, mentre il bicarbonato aiuta a eliminare le molecole responsabili del cattivo odore. Al termine del ciclo, è sufficiente lasciare lo sportello chiuso per altri 5-10 minuti, in modo che il vapore continui ad agire. Una volta aperto, si noterà subito un aroma gradevole e naturale. A questo punto, un panno morbido o una spugna sarà sufficiente per rimuovere facilmente eventuali residui dai lati e dal piatto girevole. Nessuna fatica, nessun prodotto aggressivo, solo il potere degli ingredienti naturali.