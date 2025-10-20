FORMULA 1, GP DI AUSTIN, LE PAGELLE DEL PROF. PAOLO MARCACCI
Max Verstappen 10 e lode
L’uomo “è” la macchina.
Charles Leclerc 8,5
Tiene Norris nei retrovisori finché può; ottimizza la resa degli stint di ogni treno di pneumatici; gestisce la monoposto sfruttandone ogni aspetto positivo, tenendone a bada le arcinote criticità, ormai prive di sviluppo. Prova d’autore.
Lewis Hamilton 7,5
Strategia un poco meno premiante rispetto a quella del compagno, ma prestazione dello stesso livello. Una prova di lucidità suffragata dalla cura di ogni particolare.
Nico Hulkenberg 6,5
Una buona Sauber per un’ottima prestazione; va a punti dopo un po’ di passaggi a vuoto.
Norris 6,5
Alla fine è secondo, ma tira aria di “risucchio” da parte di Verstappen. Sta buttando troppi punti e sbagliando non pochi approcci.
Kimi Antonelli 5
Tamponato da Sainz, quella non è una colpa. Fino a quel momento la sua prova ci era sembrata, però, non all’altezza della Mercedes che ora si ritrova tra le mani.
Carlos Sainz 4
Aveva regalato un sorpasso d’autore, ma poi con Kimi combina il disastro.