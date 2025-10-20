FORMULA 1, GP DI AUSTIN, LE PAGELLE DEL PROF. PAOLO MARCACCI

Max Verstappen 10 e lode

L’uomo “è” la macchina.

Charles Leclerc 8,5

Tiene Norris nei retrovisori finché può; ottimizza la resa degli stint di ogni treno di pneumatici; gestisce la monoposto sfruttandone ogni aspetto positivo, tenendone a bada le arcinote criticità, ormai prive di sviluppo. Prova d’autore.

Lewis Hamilton 7,5

Strategia un poco meno premiante rispetto a quella del compagno, ma prestazione dello stesso livello. Una prova di lucidità suffragata dalla cura di ogni particolare.

Nico Hulkenberg 6,5

Una buona Sauber per un’ottima prestazione; va a punti dopo un po’ di passaggi a vuoto.

Norris 6,5

Alla fine è secondo, ma tira aria di “risucchio” da parte di Verstappen. Sta buttando troppi punti e sbagliando non pochi approcci.

Kimi Antonelli 5

Tamponato da Sainz, quella non è una colpa. Fino a quel momento la sua prova ci era sembrata, però, non all’altezza della Mercedes che ora si ritrova tra le mani.

Carlos Sainz 4

Aveva regalato un sorpasso d’autore, ma poi con Kimi combina il disastro.