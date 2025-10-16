Dopo ben 28 anni i telespettatori devono dire addio ad un simbolo della TV italiana. Ecco cosa ha chiuso per sempre.

In inverno non c’è niente di meglio che rientrare a casa e guardare la tv. Ormai ci sono le piattaforme di streaming o i canali canonici che offrono un palinsesto ricco di film, serie tv, documentari, cartoni animati e programmi di intrattenimento per passare le serate più fredde in compagnia. Però è proprio una brutta notizia quando qualcosa viene cancellato.

Questa volta bisognerà dire addio ad uno dei simboli nella TV italiana che ha chiuso dopo 28 anni. Ecco di cosa si tratta.

L’addio dopo 28 anni in TV

È letteralmente finita un’epoca: dopo ben 28 anni chiude in Italia MTV Music, il programma che ci ha permesso di ascoltare musica e guardare video musicali per anni, precisamente dal primo settembre 1997 fino ad oggi, il 2025.

Fra classifiche, notiziari tematici e centinaia di video musicali, più di una generazione è cresciuta con MTV. Stando alle indiscrezioni, sembra infatti che MTV non trasmetterà più musica o, meglio, non avrà più un canale tematico dedicato solo ai videoclip. Insomma si chiude un’era che ha visto davvero anni d’oro, quelli in cui sono stati lanciati alcuni dei conduttori più amati della tv italiana di oggi come Victoria Cabello, Andrea Pezzi, Daniele Bossari, Camila Raznovich, Marco Maccarini e Giorgia Surina.

Dopo quei momenti lucenti, MTV ha cambiato veste, concentrandosi su reality show, game show e altri programmi “trash” perdendo la sua vocazione solo musicale che lo aveva reso celebre. Un cambio di rotta forse dovuto anche all’ascesa di YouTube. Inoltre, con la fusione tra Paramount Global e Skydance Media, il nuovo colosso Paramount Skydance ha varato un piano globale di razionalizzazione con più contenuti digitali e on demand, e nel mirino sono finiti tutti i canali tematici Mtv in Europa, da Mtv 80s a Mtv Live, fino a Mtv Music.

In Italia la chiusura dovrebbe avvenire a inizio 2026 o nel corso dell’anno. La strategia aziendale è quella di voler spostare la musica sulle piattaforme on demand e concentrare i ricavi su Paramount+, YouTube e i social network, dove si possono fare più profitti.

Per fortuna il marchio MTV non sparirà: ci sarà ancora Mtv Italia, con i suoi programmi di intrattenimento, e nella versione digitale su Paramount+. Resteranno anche gli eventi simbolo come gli Mtv Video Music Awards e gli Mtv Europe Music Awards.