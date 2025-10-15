Queste VHS oggi valgono una piccola fortuna e se le conservi ancora probabilmente possiedi un bel gruzzolo: controlla subito in soffitta.

In un’epoca dominata dallo streaming e dal digitale, le vecchie videocassette potrebbero sembrare oggetti superati, destinati a impolverarsi tra scatoloni dimenticati in soffitta o in cantina. Eppure, proprio questi cimeli degli anni ’80 e ’90 stanno vivendo una seconda giovinezza nel mercato del collezionismo. Chi ha conservato le VHS originali, spesso senza farci troppo caso, potrebbe oggi trovarsi tra le mani un piccolo tesoro.

Il fascino nostalgico della pellicola, unito alla scarsità di copie rimaste in buone condizioni, ha trasformato alcune videocassette in oggetti da collezione richiesti e ben pagati. I collezionisti, spinti dal desiderio di possedere versioni originali di film cult, edizioni limitate o errori di stampa diventati rari, sono disposti a spendere cifre sorprendenti.

In un’epoca in cui, anche a causa del consumismo e della smania di comprare sempre cose nuove, tendiamo a gettare via con estrema facilità tutto ciò che non è più alla moda o che non utilizziamo più, chi ha avuto la costanza di conservare, oggi tra le mani potrebbe avere un piccolo tesoro. Infatti, ci sono alcune VHS che oggi possono valere davvero tanto.

Tra le VHS più desiderate spiccano alcune edizioni Disney, in particolare quelle della collana “Black Diamond” prodotte tra il 1984 e il 1994. Titoli come La Sirenetta, La Bella e la Bestia o Aladdin possono valere centinaia di euro se in condizioni perfette e con custodia originale. La dicitura “The Classics” sul dorso è uno degli elementi che ne certifica l’autenticità.

Ma il mercato non si limita ai cartoni animati. Alcuni horror a basso budget, come Halloween o The Evil Dead, pubblicati in piccole tirature negli anni ’80, raggiungono oggi quotazioni da capogiro, anche superiori ai mille euro. Le prime edizioni italiane di film cult come Pulp Fiction, Fight Club o Trainspotting sono molto ricercate, soprattutto se distribuite da etichette ormai scomparse.

Anche gli errori di stampa o le copertine alternative rappresentano un elemento distintivo: una copia con grafica sbagliata o con titoli scritti in modo errato può diventare un pezzo unico. Insomma, non resta che controllare subito nei vecchi scatoloni che tutti abbiamo in soffitta o in garage e scoprire se possediamo ancora uno di questi vecchi titoli.