Finisce 1-1 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Milan. Succede tutto nel primo tempo. Ricci porta in vantaggio il Milan dopo appena quattro minuti con un gran destro da fuori, al 35′ arriva la risposta dei nerazzurri con Lookman, che riporta la partita in equilibrio con un tiro potente sotto la traversa.
Il Milan, dopo il pari con il Pisa, colleziona il secondo pareggio di fila e sale a quota 18 punti, restando agganciato al gruppo di testa. L’Atalanta, invece, conquista un punto importante davanti al proprio pubblico e si porta a 13 punti in classifica, ottenendo il 9° risultato utile consecutivo.
Milan avanti con Ricci, ma poi è solo Atalanta: nel primo tempo i bergamaschi schiacciano i rossoneri e Lookman pareggia
I rossoneri passano in vantaggio dopo soli 4′. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, la palla finisce fuori dall’area di rigore: Ricci è lì, pronto, e calcia al volo. Il pallone – deviato da Ederson – si insacca all’angolino, mettendo fuori causa Carnesecchi.
Dopo 19′ primo cambio per l’Atalanta, che perde per infortunio il suo capitano, Marten de Roon. Al suo posto Brescianini, autore del gol dell’1-1 contro la Cremonese. Un minuto dopo, Ederson prova a scuotere i suoi con un turo dalla distanza, bloccato da Maignan.
I bergamaschi crescono con il passare dei minuti. Al 23′ Ahanor sfiora il pareggio di testa, ma il pallone finisce sull’esterno della rete. Al 26′, è sempre il terzino ex Genoa ad avere sui piedi l’occasione del pareggio da posizione più che favorevole. Il suo tiro, però, finisce clamorosamente alto sopra la traversa.
L’Atalanta alza il ritmo e schiaccia il Milan nella propria metà campo. Il pressing costante dei neroazzurri viene premiato al 35‘. Pasalic trova in verticale Lookman, che scaglia un bolide sotto la traversa. Maignan battuto, 1-1. Un pareggio più che meritato e un gol che mancava all’attaccante nigeriano dal 12 maggio, nella gara interna contro la Roma.
Dopo 45′, le squadre vanno a riposo sul risultato di 1-1.
Secondo tempo senza particolari emozioni: Atalanta – Milan finisce 1-1
Al 46′ Allegri opta per un cambio a sorpresa: fuori Leao, autore di una prestazione incolore, e dentro l’ex Chelsea Nkunku.
Nel secondo tempo il ritmo cala sensibilmente rispetto alla prima frazione. Ne nasce una partita più bloccata, con poche emozioni e tanti duelli a centrocampo.
L’occasione più pericolosa arriva all’85’. Zappacosta, dopo una grande progressione, si accentra e prova un tiro a giro verso il secondo palo: conclusione precisa, ma Maignan si fa trovare pronto e respinge in angolo.
Il match termina 1-1: Milan avanti con Ricci, Atalanta che risponde con Lookman. Pari giusto, emozioni concentrate tutte nel primo tempo.