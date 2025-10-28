Paura in casa Milan e grande apprensione per i tifosi: nella giornata di ieri è arrivata la notizia di questo incidente molto rischioso.

Momenti di panico in casa Milan nelle scorse ore. Non per qualcosa che riguarda il calcio giocato e l’andamento della squadra di Massimiliano Allegri, che nonostante il pareggio interno con il Pisa resta fiduciosa per il buon andamento stagionale.

Bensì direttamente da Milano è arrivata una notizia che ha fatto preoccupare anche i supporter milanisti, poiché riguarda quella che è storicamente la famiglia calcisticamente più rossonera che esista. Ovvero quella Maldini, un nome legato indissolubilmente alla storia ed ai trionfi del Diavolo, visto che per tre generazioni ha sfornato fuoriclasse e calciatori di talento.

Da nonno Cesare, il capostipite della famiglia, straordinario capitano del Milan della prima Coppa dei Campioni vinta negli anni ’60, passando per Paolo, uno dei difensori più forti della storia ed ex dirigente rossonero, arrivando fino a Daniel, talento cresciuto nel vivaio milanista ma ora in forza all’Atalanta.

Malore per Alessandro Maldini, fratello minore di Paolo: rischiato il dramma in centro a Milano

Stavolta a far parlare di sé è un altro membro della famiglia Maldini, che però non ha avuto alcun risvolto legato al mondo del calcio. Si tratta di Alessandro, 55enne fratello minore di Paolo, che nella giornata di ieri è stato vittima di un incidente stradale nel centro di Milano, facendo spaventare tutta la famiglia e anche i tifosi milanisti di conseguenza.

Alessandro Maldini stava percorrendo via Faruffini, angolo via Correggio, in una zona non lontana dallo stadio di San Siro, quando sarebbe stato colto da malore. Almeno secondo i primi soccorsi effettuati. Erano le ore 13 quando l’uomo avrebbe sbandato con la propria vettura, andando a colpire e danneggiare ben quattro auto che erano parcheggiate al lato della strada.

All’arrivo dei primi soccorsi, Maldini è stato subito portato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, dove è arrivato prontamente anche suo fratello Paolo. Non sembra essere nulla di grave per il 55enne, che però è stato sottoposto immediatamente a tutti i controlli del caso, per capire anche le cause del malore che gli è costato l’incidente.

Paolo Maldini era fortunatamente a Milano in questi giorni, visto che l’ex capitano e dirigente del Milan vive tra la città lombarda di cui è originario e gli Stati Uniti. Dopo l’allontanamento dal ruolo di direttore dell’area tecnica rossonera non è ancora rientrato nel calcio, anche se molti tifosi milanisti sperano di rivederlo in dirigenza nel prossimo futuro.