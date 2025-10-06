Merendine confezionate, un nuovo test svela una verità piuttosto preoccupante: soltanto 2 su 250 sono state ‘promosse’.

Le merendine confezionate sono da anni una presenza fissa negli zaini dei bambini e sugli scaffali dei supermercati. Pratiche e spesso economiche, sembrano la scelta più comoda per la merenda a scuola o lo spuntino pomeridiano. Ma uno studio recente lancia un allarme preoccupante: su 250 merendine analizzate, solo 2 hanno superato i test di qualità nutrizionale.

Il problema principale riguarda gli ingredienti. Molte merendine sono troppo ricche di zuccheri, grassi saturi, sale e additivi. Elementi che, se consumati regolarmente, possono danneggiare la salute, soprattutto nei bambini. Non si tratta solo di un rischio legato al peso, ma anche a lungo termine: pressione alta, colesterolo, problemi al fegato e perfino disturbi dell’apprendimento sono associati a una dieta troppo ricca di prodotti industriali.

A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato Altroconusmo, che analizzando 250 tipologie di merendine confezionate, ha stilato una classifica su quello che risultano meno processate e che possono essere considerate (seppur per modo di dire) più sane rispetto alle altre. E sono proprio i risultati del test a lasciare perplessi, infatti, su 250 campioni di merendine solo 2 hanno avuto la sufficienza.

I criteri utilizzati si sono basati su questi elementi:

Valutazione nutrizionale

Additivi

Grado di trasformazione

Edulcoranti

Porzione

Ogni prodotto ha ottenuto un punteggio compreso tra 0 e 100, con classificazione in cinque fasce: molto buono (80-100), buono (60-79), accettabile (40-59), scarso (20-39) e molto scarso (0-19) e sulla base di questo, è bene sapere che nessuno dei prodotti analizzati ha ottenuto un punteggio buono, ma solo accettabile. Ma quali sono quindi le merendine nei primi posti della classifica? Vediamo quelle arrivate fino alla decima posizione:

Mulino Bianco Pangoccioli – 47 punti – Merendine farcite – 140 kcal a porzione Esselunga Equilibrio Tortino con carote e mandorle – 41 punti – Tortine e ciambelle – 135 kcal Mulino Bianco Plumcake con granella di mandorle e ricotta senza zuccheri aggiunti – 39 punti – Muffin e plumcake – 114 kcal Misura Privolat Tortine al cioccolato – 39 punti – Tortine e ciambelle – 160 kcal Dolciando (Eurospin) Krapfen con crema al cioccolato – 37 punti – Croissant, cornetti e fagottini – 142 kcal Misura FibreXtra Cornetti al cioccolato – 37 punti – Croissant, cornetti e fagottini – 199 kcal Misura FibreXtra Cornetti al miele – 37 punti – Croissant, cornetti e fagottini – 188 kcal Bauli Tortina pesca senza glutine – 37 punti – Tortine e ciambelle – 146 kcal Coop Croissant integrali – 37 punti – Croissant, cornetti e fagottini – 160 kcal Coop Croissant alla crema – 37 punti – Croissant, cornetti e fagottini – 187 kcal

Ecco che quindi, prima di consumare ancora merendine confezionate, è bene sapere cosa si porta in tavola e cosa diamo da mangiare ai nostri figli.