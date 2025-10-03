La notizia dell’addio ad un volto storico della Rai ha lasciato i telespettatori sbigottiti. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

I telespettatori che seguono i programmi Rai sono affezionati ai conduttori che li presentano ogni giorno o ogni settimana. Così, fra Carlo Conti, Antonella Clerici, Stefano De Martino e gli altri protagonisti delle reti Rai, c’è un volto storico a cui il pubblico ha dovuto dire addio.

La sua scomparsa dalle reti Rai segna profondamente i telespettatori che sono rimasti basiti da questa notizia. Ecco cosa è successo.

L’addio ad un volto storico della Rai

I telespettatori hanno dovuto dire addio ad un volto storico della Rai: si tratta di Enrico Varriale, giornalista sportivo che è stato con l’emittente per 39 anni, sin dal 1986. Il suo debutto è avvenuto nella sede regionale di Napoli. Poi nel 1989 si è trasferito a Roma.

Nella Capitale Varriale è entrato a far parte della redazione sportiva del TG3, che era diretta a quel tempo da Aldo Biscardi, che lo volle come inviato di punta per Il processo del lunedì. Nel 2019 è diventato vicedirettore di Rai Sport e nello stesso anno ha condotto 90º minuto. Poi, nel 2021, durante gli Europei di calcio, si è occupato del commento pre e post-partita della Nazionale italiana, in coppia con Claudio Marchisio, direttamente dagli stadi.

Dopo 39 anni di servizio in Rai, però, il giornalista sportivo è stato licenziato per giusta causa e a comunicarlo è stato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, attraverso una mail indirizzata al Comitato di Redazione di RaiSport e successivamente condivisa con l’intera redazione. Il licenziamento del giornalista arriva in un momento segnato da diverse vicende giudiziarie.

Nel 2021 Varriale è stato indagato per stalking e lesioni nei confronti dell’ex compagna. Di conseguenza il Tribunale di Roma ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento, mentre la Procura, nel novembre dello stesso anno, ha chiesto il processo immediato. Il procedimento, avviato nel gennaio 2022, si è concluso con una condanna a dieci mesi di reclusione in primo grado.

Varriale è stato inoltre imputato in un secondo processo, ancora in corso, sempre per stalking e lesioni, a seguito della denuncia di un’altra donna con la quale aveva avuto una relazione successiva. Insomma, questi sono i motivi del suo addio alla Rai che lascia comunque basiti i telespettatori.