Si ferma al Bentegodi la corsa della Juventus, reduce da tre vittorie di fila e a caccia del poker. Contro un Verona coraggioso e mai arrendevole, i bianconeri non vanno oltre l’1-1: al gol di Conceiçao risponde Orban su rigore.

La sfida, valida per il quarto turno di Serie A, vive di emozioni concentrate soprattutto nel primo tempo. La Juve parte con l’idea di fare la partita, ma gli uomini di Zanetti non restano a guardare: pressing alto, ripartenze e zero timori reverenziali. All’11’ Gatti rischia grosso regalando a Orban l’occasione buona, ma Di Gregorio è attento in uscita.

Scampato il pericolo, la Juventus colpisce al 19’: Conceiçao riceve palla sulla destra, si accentra, trova un rimpallo favorevole e con un sinistro preciso trafigge Montipò. Il Bentegodi non si abbatte e l’Hellas reagisce alzando il ritmo. Al 44’, dopo check Var e on field review, l’arbitro Rapuano punisce un fallo di mano di Joao Mario: dal dischetto Orban non sbaglia e firma l’1-1.

La ripresa non perde intensità. Al 54’ ancora Orban impegna Di Gregorio, che risponde presente. Tudor prova a cambiare la partita con Openda, David, Adzic e Zhegrova, ma la Juve non sfonda. Al 74’ Orban sfiora il bis con un diagonale che lambisce il palo, mentre l’ultima grande chance capita a Cambiaso: servito da un lancio millimetrico di Openda, calcia però fuori da ottima posizione.

Finisce così, con un pareggio che lascia la Juventus a quota 10 punti in vetta alla classifica, ma con la possibilità di essere sorpassata dal Napoli. Per il Verona, terzo pari in quattro gare e la sensazione di potersela giocare contro chiunque.