Una notizia sorprendente sia per Carlos Alcaraz che per Jannik Sinner in vista del prossimo torneo Masters 1000 che si svolge in Cina.

In questi giorni Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si sono trasferiti dall’altra parte del mondo. Entrambi sono infatti in competizione in estremo oriente, anche se impegnati in tornei differenti. Lo spagnolo, numero 1 del ranking, è in gara agli ATP 500 di Tokyo, dove è il favoritissimo per la vittoria finale. L’azzurro invece sta disputando gli Open di Pechino.

Come detto, ci si aspetta grandi risultati da entrambi in queste due competizioni, che valgono 500 punti nella classifica mondiale e soprattutto agiscono da preparazione al torneo più importante dell’Asia orientale. Vale a dire il Masters 1000 di Shanghai, che comincerà già dalla prossima settimana, mentre l’atto conclusivo è previsto per il 12 ottobre.

Alcaraz e Sinner hanno confermato la rispettiva partecipazione al torneo di Shanghai, ovviamente partendo come teste di serie assolute. Ennesima finale tra di loro in programma? Impossibile ad oggi fare previsioni, ma intanto il tabellone si svuota per un improvviso forfait che nessuno si aspettava: un rivale designato dei due fuoriclasse già citati non sarà ai nastri di partenza del torneo in terra cinese.

Shanghai, forfait di Joao Fonseca: al suo posto entra un italiano

Il Rolex Shanghai Masters, questo il nome completo del torneo in questione, non vedrà la partecipazione di uno dei talenti più interessanti del tennis maschile internazionale. Infatti il brasiliano Joao Fonseca ha annunciato nelle scorse ore la propria indisponibilità per la competizione ormai prossima al via. Problemi fisici e muscolari hanno frenato il tennista sudamericano.

Fonseca è un classe 2006 di cui si parla già benissimo, considerato un sicuro rivale di spessore in futuro per il duo Alcaraz-Sinner. C’è chi dice che diventerà un fenomeno e che potrà vincere moltissimi tornei, ma per il momento deve fare i conti con i problemi muscolari, che gli eviteranno di partecipare al Masters 1000 di Shanghai.

Al posto di Fonseca è stato ‘invitato’ un altro tennista italiano. Luca Nardi è stato inserito nel tabellone principale proprio grazie al forfait del brasiliano. Aumenta così la già consistente presenza azzurra a Shanghai: già sicuri di partecipare anche i vari Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi. Oltre ovviamente a sua maestà Jannik Sinner.

Il sorteggio del tabellone avverrà domani, lunedì 29 settembre intorno alle ore 16:30 italiane. C’è curiosità su quali insidie lo stesso Sinner potrebbe trovare nel cammino verso l’ennesima finale della sua stagione.