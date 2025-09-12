Cambia subito una panchina di lusso in Serie A: il tecnico non convince la dirigenza e c’è Thiago Motta pronto a subentrare.

Domani il campionato di Serie A riaprirà i battenti dopo la sosta di due settimane, il consueto stop di inizio settembre dovuto agli impegni delle Nazionali. Una bella notizia per tutti i tifosi di calcio italiani, che non vedono l’ora di poter tornare a supportare le loro squadre del cuore.

Sembra un paradosso, ma diverse squadre dovranno dimostrare immediatamente di saper reagire e cambiare passo dopo un avvio già considerato deludente, per non rischiare di compromettere il resto della stagione. E’ il caso ad esempio del Torino, che è ancora a secco di gol fatti e non ha certamente avuto una partenza felice. Ma anche dell’Inter di Chivu, che viene da un k.o. inaspettato contro l’Udinese.

Ma la squadra che forse più di tutte dovrà cambiare passo per dimostrare di aver lavorato bene in estate, anche sul mercato, è l’Atalanta. Una realtà importante del nostro calcio, che dopo la fine dell’era Gasperini sta provando a continuare il percorso positivo sotto l’egida di Ivan Juric.

Atalanta, con il Lecce è già decisiva: Thiago Motta insidia la panchina di Juric

L’Atalanta viene da due pareggi deludenti, sia per come sono maturati sia per il gioco espresso. Un doppio 1-1 con Pisa e Parma che non può sorridere alla piazza bergamasca, ormai abituata a partenze sprint ed un gioco spumeggiante. Per questo motivo Atalanta-Lecce di domenica pomeriggio diventa già una gara decisiva.

Ivan Juric è già sulla graticola? Forse, soprattutto secondo i bookmakers che considerano il tecnico croato quello maggiormente quotato per un esonero lampo in Serie A. La scelta di puntare forte sull’ex tecnico di Torino e Roma, soprattutto dopo una stagione che lo ha visto esonerato ben due volte nel giro di pochi mesi, non ha convinto quasi nessuno. I risultati dovranno smentire tale pessimismo, altrimenti la dirigenza atalantina prenderà provvedimenti prima che sia troppo tardi.

Intanto in casa Atalanta filtra già il nome del possibile sostituto, un tecnico sondato anch’egli in estate dopo l’addi di Gasperini. Si tratta di Thiago Motta, l’italo-brasiliano che è ancora sotto contratto con la Juventus dopo l’esonero della scorsa primavera. Un allenatore che predilige il gioco offensivo e la qualità tecnica e che potrebbe diventare la prima scelta in caso di esonero di Juric.

Motta scalda i motori, sognando il ritorno in Serie A dopo aver rifiutato la proposta del Bayer Leverkusen, che lo aveva individuato per sostituire l’esonerato Erik ten Hag. L’ex Juve e Bologna attende la chiamata da Bergamo, che potrebbe non arrivare così tardi…