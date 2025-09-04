Già si comincia a parlare di esonero per l’allenatore di una big di Serie A. La sosta di settembre per le nazionali sarà già decisiva.

Dopo due giornate di campionato è ancora difficile stabilire le gerarchie all’interno del campionato di Serie A. Ovvero capire quali squadre saranno destinate a lottare per il titolo e per i piani alti della classifica, e quali invece dovranno attraversare numerose difficoltà per poter trovare una propria identità.

In questa settimana il campionato si fermerà per via della prima sosta per gli impegni delle Nazionali, che in giro per il mondo disputeranno gare valide per le qualificazioni al prossimo Mondiale 2026. Un momento non amatissimo dai tifosi, ma utile ai vari club per fermarsi, fare il punto della situazione e avere tempo per ragionamenti interni.

E pensare che in Serie A c’è chi è già a rischio esonero. Sembra una boutade, ma basta guardare ciò che è accaduto in Bundesliga per non dormire sonni tranquilli. Il Bayer Leverkusen, uno dei club più importanti in Germania, ha già allontanato il neo tecnico Erik ten Hag dopo sole due giornate. Ecco perché diversi tecnici in Italia dovranno rimettersi in carreggiata per evitare un destino simile.

Juric e Chivu già a rischio: ecco le quote dei bookmakers sugli esoneri

Un dato interessante da verificare in questo senso riguarda le quote dei bookmakers proprio sugli esoneri in Serie A. Le agenzie di scommesse hanno aperto e modificato tali previsioni dopo le prime due giornate di campionato, facendo intendere come alcune big potrebbero seriamente pensare ad un cambio in panchina.

Il tecnico maggiormente a rischio, sempre secondo gli scommettitori, sarebbe Ivan Juric: l’allenatore dell’Atalanta dopo i primi due pareggi stagionali (contro Pisa e Parma) è già a rischio. La quota di un esonero entro Natale dell’ex Torino è di 1,75 su Planetwin365 e Goldbet. Non può dormire sonni tranquilli neanche Cristian Chivu, giovane mister dell’Inter, che ha visto abbassarsi la quota esonero a 4,50 dopo la sconfitta sorprendente con l’Udinese.

Ovviamente tra i tecnici a rischio spuntano quelli in lotta per un posto salvezza. Soltanto 2 volte la posta si gioca l’allontanamento di Eusebio Di Francesco dalla panchina del Lecce. Seguono a 2,25 Fabio Grosso del Sassuolo e Fabio Pisacane, debuttante sulla panchina del Cagliari.

Si gioca invece a 2,50 volte la posta l’esonero anzitempo di questo quartetto di allenatori: Carlos Cuesta del Parma, Paolo Zanetti del Verona, Alberto Gilardino del Pisa e Davide Nicola della Cremonese.