Puzza di chiuso in casa? Non rovinarti subito il rientro dalle vacanze, ecco come risolvere subito il problema senza perderci troppo tempo.

Rientrare dalle vacanze dovrebbe essere un momento rilassante: si scarta qualche souvenir, si riguardano le foto, si fa ordine mentale prima di ricominciare la routine. Ma spesso, appena si apre la porta di casa, ecco arrivare il primo ostacolo: quell’odore di chiuso, di aria viziata, che sa di tempo fermo. Niente panico: con qualche accorgimento veloce e mirato, l’aria torna fresca e la casa di nuovo accogliente.

Nonostante le dovute accortezze prima di partire, non è affatto raro rientrare in casa anche solo dopo pochi giorni e rendersi conto che in ogni ambiente c’è quell’odore di aria stantia che non è affatto piacevole. Spesso pensiamo di aver sbagliato qualcosa, ma in realtà il più delle volte è un fenomeno del tutto naturale che non può essere evitato.

Come eliminare rapidamente la puzza di chiuso da casa al ritorno dalle vacanze: mai stato così facile

La prima mossa è scontata ma fondamentale: spalancare finestre e porte, anche per soli dieci minuti. Creare correnti d’aria aprendo più lati della casa, in modo che il ricambio sia rapido ed efficace. Se possibile, approfittare delle ore meno calde della giornata per evitare l’ingresso di troppa umidità, che tenderebbe solo a peggiorare la situazione e riscaldare l’aria.

Dopo aver fatto arieggiare casa, si dovrà passare ai tessili di casa, che nei giorni di assenza hanno assorbito quell’aria ferma che si è creata in casa. Tende, cuscini, divani, tappeti: sono loro i principali responsabili degli odori stagnanti. Un colpo di aspirapolvere o, meglio ancora, una passata con uno spray naturale rinfrescante (acqua, bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale di limone o eucalipto) può fare miracoli e rilasciare nell’aria una piacevolissima sensazione di fresco e di pulito.

Una volta fatto questo, se il problema dovesse persistere allora si dovranno controllare dei punti ben specifici in casa, in cui in genere tendono a formarsi i cattivi odori. Quindi, bisognerà analizzare con cura il lavello della cucina, scarichi del bagno, frigorifero, cestino dell’umido. Basta un piccolo residuo dimenticato a generare cattivi odori. Versare acqua calda e bicarbonato negli scarichi, svuotare e pulire a fondo il frigo, e cambiare subito i sacchetti della spazzatura. In questo modo, addio aria viziata e ben tornata aria fresca e pulita.