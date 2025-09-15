Il club bianconero, reduce dalla clamorosa rimonta contro l’Inter, incassa l’indiscrezione di mercato: l’addio non porta soldi in cassa

Inebriante. Travolgente. Capace di scatenare un entusiasmo che dalle parti dello Stadium non si respirava da tanto, troppo, tempo. Con una rimonta quasi insperata, che ha ricordato molto da vicino quella compiuta, appena 10 mesi e mezzo prima, contro la stessa avversaria a casa sua, la Juve ha fatto suo il Derby d’Italia volando a 9 punti in classifica, a braccetto col Napoli di Antonio Conte.

In un match dall’andamento pazzo, coi bianconeri prima avanti due volte, poi raggiunti e superati, infine vittoriosi grazie alle prodezze di Khephren Thuram e di Vasilije Adzic, non ha particolarmente brillato la stella di Dusan Vlahovic, gettato nella mischia dal primo minuto dal tecnico croato anche come ‘premio’ per le prime due gare di campionato, quando il sebo aveva timbrato il cartellino due volte in appena 38′ complessivi in campo.

L’ex Fiorentina, rientrato a tutti gli effetti nelle rotazioni d’attacco di Tudor, resta comunque un calciatore in partenza, considerando che il discorso sul rinnovo di contratto è ormai chiuso. Sempre che fosse stato mai veramente aperto.

Dopo aver rifiutato le destinazioni turche e saudite (le uniche che avrebbero garantito alla Juve un accettabile ritorno economico dalla partenza del suo giocatore), il bomber è rimasto, convinto di giocarsi le sue chances nel nuovo progetto bianconero.

La verità, veicolata dagli stessi agenti del calciatore, è che Vlahovic arriverà molto probabilmente a fine contratto, salvo poi liberarsi a costo zero dal prossimo 1 luglio.

Addio Vlahovic, Simeone ‘prenota’ il bomber serbo

Negli ultimi giorni si è fatta largo la pista che porterebbe il discusso attaccante – contestato apertamente dagli stessi tifosi juventini fino ad un mese fa, e oggi apprezzato per il suo impegno al di là della prestazione poco brillante contro l’Inter – proprio alla grande rivale della ‘Vecchia Signora‘.

Già, perché tenendo fede alla sua fama di grande esperto di prestigiosi colpi a parametro zero, l’abile Beppe Marotta starebbe già lavorando dietro le quinte per portare lo slavo a Milano l’anno prossimo.

Il presidente della Beneamata, che sogna il grande sgarbo al suo ex club, deve però fare i conti con l’agguerrita concorrenza dell’Atletico Madrid, che proprio nell’ultima giornata di Liga ha festeggiato il primo gol in maglia colchonera di Nico Gonzalez, un altro ex Juve (e sempre ex Viola) passato agli spagnoli nelle battute finali del calciomercato estivo.

La possibilità di prendere un profilo come Vlahovic senza corrispondere il costo del cartellino ingolosisce non poco il ‘Cholo‘, intenzionato a sostituire il norvegese Sorloth – un po’ fuori dai suoi schemi – con il centravanti serbo.