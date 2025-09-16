Inter durissima nei confronti del proprio calciatore, che sembra aver deluso totalmente le aspettative. Possibile addio a costo zero.

L’Inter non può certo essere soddisfatta della sua partenza stagionale. Tre punti in tre partite di campionato, conquistati solo grazie al successo rotondo sul Torino al debutto. Poi due cadute rovinose: inaspettato il k.o. interno con l’Udinese, mentre doloroso soprattutto per i tifosi e per il morale il 4-3 subito sul campo della Juventus in extremis.

È già il momento dei processi in casa Inter. In particolare Cristian Chivu è già messo sul bando degli imputati, tanto che nel day-after della sconfitta con la Juve è spuntato in massa l’hashtag #ChivuOut sui social, a sottolineare la sfiducia di molti tifosi nei confronti del giovane allenatore romeno.

Non solo Chivu sul banco degli imputati dopo questa caduta libera. Anche diversi calciatori sono stati accusati di non aver rispettato le attese ed aver giocato in maniera fin troppo ‘distratta’ nel big match contro la Juventus. Uno di questi è sicuramente Yann Sommer, il portiere titolare svizzero che non è affatto piaciuto dopo la prestazione all’Allianz Stadium.

Sommer, la conferma è lontana: l’Inter già sicura di portarlo a scadenza

Ben due gol sui quattro subiti dalla Juventus sono responsabilità evidente di Sommer. Sia il tiro da lontano di Yildiz, sul quale lo svizzero si è mosso tardi, sia la conclusione violenta ma centrale di Adzic che ha piegato le mani al portiere. Insomma, una prestazione insufficiente che sottolinea i limiti di un estremo difensore esperto ma forse troppo leggero nei riflessi.

Secondo ciò che filtra dalle parti di Appiano Gentile, il futuro di Sommer sembra già segnato. Il portiere ex Bayern Monaco ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e tale accordo non sarà rinnovato. Beppe Marotta ha dato l’input di non rinnovare Sommer, poiché il numero 1 svizzero arriverà a fine ciclo e l’Inter ha bisogno di energie nuove tra i pali.

E pensare che in estate il Galatasaray era stato ad un passo dall’ingaggiare Sommer, con tanto di apertura a trattare dai nerazzurri. Ma poi i turchi, vista l’età non proprio verdissima del portiere, hanno virato su Cakir del Trabzonspor per coprire il vuoto tra i pali.

L’Inter ha le idee chiare per il futuro: Chivu darà maggiore fiducia al dodicesimo uomo, lo spagnolo Josep Martinez, ma si guarda già al mercato portieri. Il club ha moltissimi mesi di tempo per individuare l’erede di Sommer e fare l’investimento giusto per il prossimo futuro.