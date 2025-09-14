Momento subito molto delicato per l’Inter: il tecnico nerazzurro Cristian Chivu rischia grosso dopo la seconda sconfitta consecutiva.

I tifosi nerazzurri non si aspettavano affatto una partenza di questo genere, così folle e piena di incertezze. La nuova Inter di Cristian Chivu è già in una situazione delicata, con due sconfitte consecutive in campionato che rischiano di minare il cammino verso la lotta Scudetto in Serie A.

E pensare che la squadra interista era partita anche forte, con il 5-0 rifilato al Torino alla prima di campionato ed un gioco spumeggiante che faceva ben sperare tutti. Poi sono arrivati i k.o. con Udinese e Juventus, entrambi subiti in rimonta, capaci di mettere a nudo i difetti strutturali di una squadra forte ma senza la cattiveria e la stabilità giusta per lottare.

Ovviamente, oltre alle colpe dei calciatori, non si può non mettere in dubbio la posizione di Chivu stesso. Il giovane allenatore romeno, scelto dalla dirigenza per provare a lanciare un progetto a lungo termine, non sta riuscendo nell’intento di dare continuità e mentalità vincente ai suoi. Incredibile come l’Inter si sia sciolta, come neve al sole, nelle ultime due gare disputate con le prime difficoltà.

Inter, è già crisi? Intanto si fa strada l’hashtag #ChivuOut

Difesa troppo ballerina, capace di subire ben 6 reti in due partite. Troppo per un’Inter che nelle gestioni precedenti, tra Antonio Conte e Simone Inzaghi, aveva fatto della solidità difensiva una delle sue armi migliori. Questa Inter è invece ancora figlia del 5-0 subito in finale di Champions dal PSG, fragile e arrendevole.

Chivu può essere l’uomo giusto per risollevare la situazione? In molti già cominciano a non crederci troppo. L’ex tecnico del Parma è finito immediatamente al centro delle critiche social nella notte, dopo il 4-3 subito dalla Juventus. L’hashtag #ChivuOut è di dominio pubblico tra i tifosi nerazzurri.

L’Inter in questa stagione non ha la mentalità vincente come l’anno scorso, il 3° gol è stato un errore di Bastoni che commise un fallo inutile, Sommer non era più in condizione di fare il portiere principale, cambio sbagliato di Chivu#ChivuOut — Ripay (@RipayRBG) September 13, 2025

I supporter più accaniti sono già convinti che Chivu non sia stata la scelta migliore e che possa servire un cambio immediato in panchina per non compromettere la stagione. Inoltre iniziano a circolare i nomi e le immagini dei possibili sostituti, come José Mourinho o Luciano Spalletti, entrambi attualmente liberi da ingaggi.

La società nerazzurra non vuole prendere ancora decisioni affrettate, ma le prossime sfide saranno decisive. Mercoledì sera l’esordio in Champions League sul campo dell’Ajax (squadra in cui Chivu esplose da calciatore) sarà già un banco di prova fondamentale.