10 e lode Max Verstappen
Un fine settimana da re, su una monoposto non più regina. Esibizione di talento, lucidità gestionale, abilità tattica.
10 Gomme Pirelli
Grandi protagoniste, per tenuta e durata, in questa edizione di Monza.
9 Andrea Stella
Spirito di squadra esibito al massimo grado, in McLaren, per merito delle regole veicolate e fatte condividere da un grande team principal.
6,5 Charles Leclerc
Sempre a ridosso dei team di punta, mai evidenziando la possibilità di far loro battaglia in modo significativo.
6+ Lewis Hamilton
Decorosa rimonta sulla penalizzazione che ha dovuto scontare; passo gara senza infamia e senza lode.
5 Ferrari
Perché quella strategia con Hamilton?
5 Il tasso di spettacolarità della gara
Fiammate iniziali subito sedate dalla regolarità di chi fugge, dalla gestione di chi accumula punti.
4.5 Box McLaren
Che combinano con Norris? Però hanno macchine talmente performanti da poterselo – quasi – permettere.