Per non stirare più non resta che provare subito questo metodo geniale: così efficace, che il ferro potrà anche essere messo in naftalina.

Ammettiamolo: stirare è una delle faccende domestiche meno amate in assoluto. Tra il caldo del ferro, i tempi lunghi e il rischio sempre in agguato di bruciare quel capo a cui teniamo tanto, è comprensibile che in molti cerchino una via di fuga. E, come spesso accade, si è alla ricerca di qualche trucco che possa venire in nostro soccorso con una soluzione talmente semplice da sembrare magia.

Negli ultimi mesi, è diventato virale su TikTok un video, che ha fatto una speranza a chi odia stirare. Si tratta di un trucco diventato virale, che promette di eliminare le pieghe dai vestiti senza doverli mai più stirare. No, non stiamo parlando del classico metodo di appendere tutto in bagno mentre si fa la doccia sperando nel vapore (funziona, ma non sempre). Qui siamo di fronte a un vero e proprio metodo “alternativo”, che ha conquistato migliaia di fan proprio per la sua efficacia e per la facilità con cui si può replicare a casa.

Il trucco diventato virale su TikTok per non dover stirare mai più: funziona in un attimo

La cosa stupefacente di questo semplice rimedio fai da te e che richiede pochissimo tempo, zero fatica e due soli ingredienti che probabilmente tutti abbiamo nel tuo bagno. Non serve nemmeno una lavanderia a gettoni o apparecchiature costose: con una semplice bottiglietta spray e qualche spruzzo mirato, potresti dire addio per sempre al ferro da stiro.

Ma in cosa consiste questo trucco? La risposta è davvero sorprendete, perché basterà semplicemente mescolare 300 ml di acqua e 50 ml di balsamo per capelli. Si dovrà mettere tutto all’interno di un flacone spray e agitare il mix per qualche istante, ed ecco che sarà pronto per essere utilizzato. Basterà spruzzare leggermente il composto sul tessuto, “tirare” delicatamente il capo con le mani, e lasciare che asciughi all’aria. Nel giro di pochi minuti, le pieghe spariscono quasi come per magia, lasciando i vestiti freschi, profumati e pronti da indossare.

Ed ecco che in pochissimi minuti, i capi saranno perfettamente senza pieghe, senza dover ricorrere necessariamente all’utilizzo del ferro da stiro. Un metodo geniale per chi non ama particolarmente passare ore ed ore tra vapori, pieghe e montagne d’indumenti.