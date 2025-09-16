Dopo anni di attesa, ci siamo: Anachrony Essential Edition arriva in italiano grazie a Ghenos Games. E la notizia è grossa, perché parliamo di uno dei titoli più amati e chiacchierati nel panorama dei giochi da tavolo moderni, finalmente accessibile senza acrobazie linguistiche. Noi abbiamo avuto la fortuna di provarlo in anteprima e possiamo dirlo subito: il viaggio nel tempo non è mai stato così appassionante.

La scatola si presenta in formato “essenziale”: niente miniature ingombranti, ma componenti solidi e funzionali che permettono di avere il cuore del gioco in una versione compatta e accessibile. Le carte sono di buona qualità, le plance chiare, i segnalini onesti: tutto quello che serve per immergersi nell’esperienza senza riempirsi la casa di plastica.

Certo, qualche piccola stranezza c’è. Il titanio grigio e il neutronio viola sono quasi indistinguibili se la luce non è dalla tua parte, e i segnalini punti vittoria fanno un po’ rimpiangere un classico tracciato sul tabellone. Ma parliamoci chiaro: quando sei lì a calcolare se il tuo Io futuro ti presterà risorse o se ti stai scavando la fossa temporale, non saranno certo due cubetti simili a rovinarti la serata.

Perché il bello di Anachrony sta tutto nella sua anima: il piazzamento lavoratori. Non solo devi decidere dove piazzarli, ma anche come: alcuni richiedono esoscheletri (qui sostituiti da segnalini di cartone, funzionali e chiari), altri hanno abilità particolari che cambiano il corso della partita. Ogni turno diventa un puzzle strategico, una sfida continua che ti spinge a pianificare a lungo termine senza perdere di vista il presente che… sta per esplodere.

E la cosa sorprendente è che, nonostante la profondità, il flusso di gioco è scorrevole. Dopo la prima partita di rodaggio, i turni si incastrano con naturalezza e l’esperienza diventa coinvolgente e immersiva. Il manuale non è forse il più amichevole del mondo, ma supera la prova: serve qualche viaggio avanti e indietro tra le pagine, ma una volta capito, Anachrony fila liscio e regala quel senso di grandezza che pochi giochi sanno dare.

Noi lo abbiamo provato sia in 2 che in 4 giocatori: scala bene da uno all’altro estremo del tavolo, anche se se al tavolo c’è qualcuno soggetto a paralisi da analisi i tempi si allungano parecchio, andando ben oltre i 30 minuti a giocatore dichiarati. Ma se ami spremerti le meningi, non sarà certo un difetto.

Chiudi la scatola e ti accorgi che hai vissuto un’esperienza unica: sfidare il tempo, gestire risorse, costruire edifici, lottare contro catastrofi incombenti e, soprattutto, contro te stesso. È un gioco che ti lascia la testa piena di domande e la voglia di rigiocarlo subito per fare meglio.

Il verdetto? Un 8 pieno. Perché sì, qualche dettaglio poteva essere più elegante, ma il cuore batte forte, e la soddisfazione che regala è davvero impagabile.