Incredibile novità per WhatsApp, in arrivo un’importante funzione che potrebbe cambiare ancora una volta il modo di comunicare.

La tecnologia e il progresso di questi ultimi anni, hanno permesso di poter comunicare con gli altri in modo completamente diverso rispetto ad un tempo. Oggi, grazie alle più sofisticate applicazioni, come WhatsApp, si ha la possibilità di poter raggiungere immediatamente, anche solo con un messaggio, chi si trova dall’altra parte del mondo, senza dover necessariamente telefonare.

Ad oggi, WhatsApp resta una tra le app di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo e grazie alle sue numerose funzioni, permette non solo di inviare messaggi, ma anche di fare chiamate e videochiamate singole o di gruppo, inviare foto, file, video, insomma, si tratta di una potentissima applicazione, che ha permesso di accorciare le distanze a molti.

Importante novità in arrivo su WhatsApp: questa volta cambierà davvero tutto

Nonostante WhatsApp sia già ‘perfetta’ con le sue numerose funzionalità, gli sviluppatori sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, affinché possa essere unica nel suo genere. Ebbene, sembrerebbe essere in arrivo un’importante novità che potrebbe cambiare ancora una volta il modo di comunicare. Un aggiornamenti, che, se confermato, renderebbe WhatsApp imbattibile.

Quante volte sarà capitato di cercare un contatto ma non si riesce a scrivergli tramite l’app e di conseguenza siamo costretti a contattarlo tramite altri mezzi, come gli SMS? Capita molto più spesso di quello che si possa immaginare, ecco perché a risolvere la questione ci hanno pensato gli sviluppatori di WhatsApp, con una grossissima novità.

La piattaforma si sta preparando a svelare una nuova funzionalità. Secondo le informazioni trasmesse martedì 5 agosto 2025 da WABetainfo, l’applicazione appartenente al gruppo Meta, starebbe lavorando a un modo per consentire la comunicazione tra un utente WhatsApp e una persona che non ha l’applicazione sul proprio telefono.

Sarà comunque necessario inviare un link alla persona in questione, ma cliccandoci sopra, questa potrà interagire direttamente su una versione di WhatsApp che non richiede alcun download. Questa assomiglierà all’interfaccia che gli utenti già conoscono sul web. La conversazione continuerà a essere crittografata end-to-end, il che contribuisce a proteggere la comunicazione tra gli utenti. Tuttavia, alcune funzionalità non saranno disponibili al momento. Quindi, non resta che attendere e capire se e quando, questa nuova funzione diventerà ufficiale.