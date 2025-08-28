Dusan Vlahovic può davvero cambiare squadra in questi ultimi giorni di calciomercato. Affare da 25 milioni di euro.

Mercato estivo ormai agli sgoccioli. Ma chi segue il calcio da anni, sa bene che moltissimi affari e trattative rischiano di sbloccarsi e concretizzarsi soltanto a poche ore dal gong finale. Una situazione paradossale, visto che la sessione è aperta per due interi mesi, ma che è ormai una costante anche per l’abbassamento delle cifre richieste e per le soluzioni last-minute più convenienti.

Una di queste situazioni, pronta a sbloccarsi entro il 1 settembre, è quella relativa al futuro di Dusan Vlahovic. Un vero e proprio enigma per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Il calciatore serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e sembra impossibile prevedere un rinnovo con i bianconeri. Anzi, la Juve vorrebbe cederlo fin da ora, così da poter liberare spazio per un nuovo attaccante, magari per il ritorno di Kolo Muani dal PSG.

Per settimane la Juve ha sperato di poter ricevere un’offerta giusta, allettante per lei e per Vlahovic stesso. Ma tutto ciò potrebbe risolversi nelle prossime ore, proprio allo scadere della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, sarebbe finalmente pronto l’assalto di una Big all’attaccante classe 2000.

Milan, virata decisa su Vlahovic: pronte le offerte a Juventus e calciatore

Il Milan, considerato da sempre uno dei club maggiormente interessati a Vlahovic, sarebbe finalmente disposto a presentare l’offerta ufficiale alla Juventus per acquistare il suo numero 9. Una richiesta specifica di Massimiliano Allegri, che ha sempre sperato di poter accogliere a San Siro uno dei suoi pupilli.

I rossoneri hanno visto sfumare gli arrivi di altri centravanti, come Boniface e Harder, entrambi molto vicini ma poco apprezzati dalla piazza. Ecco dunque che Vlahovic torna ad essere l’obiettivo numero uno, stavolta teoricamente più prendibile di qualche settimana fa, proprio per l’abbassamento delle richieste e la scadenza del 1 settembre alle porte.

Sul piatto il Milan ha messo 25 milioni di euro per il cartellino di Vlahovic, a cui sono stati proposti 6 milioni netti di stipendio all’anno. La Juve sembra propensa ad accettare, o quanto meno a trattare positivamente l’offerta dei rossoneri. Molto dipenderà dalla volontà del serbo, che attualmente percepisce ben 12 milioni netti, dunque andrebbe a percepire la metà esatta. Forse un bonus alla firma (si parla di 10 milioni) potrebbe accontentare Vlahovic ed i suoi agenti.

Si attendono novità su questo fronte già prima del weekend di campionato. Il Milan intanto, oltre a Vlahovic, sta provando a chiudere anche per due colpi internazionali: Adrien Rabiot, centrocampista in rotta col Marsiglia e altro pallino di Allegri, e Christophe Nkunku, attaccante in uscita dal Chelsea.