Un giocatore amatissimo dai tifosi della Lazio ha raccontato questo retroscena piuttosto clamoroso sul suo passaggio in nerazzurro.

Tra Inter e Lazio c’è storicamente un buon feeling, soprattutto a livello di tifoserie. Non proprio un gemellaggio, ma regna il rispetto reciproco tra le curve. Basti pensare a quando l’intero stadio Olimpico biancoceleste si schierò in massa a favore dell’Inter sia il 5 maggio 2002, sia il 2 maggio 2010, tifando per i rivali di serata pur di non favorire il cammino dell’odiata Roma.

Anche in chiave calciomercato Inter e Lazio si sono spesso accordate per trattative ed affari molto proficui. Crespo, Mihajlovic, Vieri, Stankovic, Pandev e De Vrij sono solo alcuni dei tanti calciatori di alto livello che sono passati dalla capitale direttamente alla sponda nerazzurra dei Navigli. Gente invece come Simeone, Peruzzi, Corradi e Vecino ha effettuato il percorso inverso.

Uno dei trasferimenti dalla Lazio all’Inter che ha fatto più male al cuore dei tifosi biancocelesti è quello che portò un Tommaso Rocchi ormai ultratrentenne a giocarsi le ultime carte con i nerazzurri. I supporter laziali infatti ammiravano il centravanti veneto, all’epoca capitano della squadra, e fu doloroso vederlo partire e non terminare la carriera agonistica a Formello.

Rocchi, il retroscena sull’Inter: “Mourinho mi voleva con sé, ma…”

Proprio Rocchi è stato protagonista di una lunga chiacchierata con la Gazzetta dello Sport, anche per ripercorrere la sua carriera ad alti livelli. L’ex attaccante è stato uno dei calciatori più prolifici di due decenni fa, riuscendo a raggiungere quota 102 reti complessive in Serie A con le maglie di Empoli, Lazio e Inter.

In biancoceleste Rocchi ha raggiunto vertici altissimi, tanto da aver ricevuto la chiamata da club molto importanti, italiani ed esteri: “Negli anni ho avuto ammiccamenti da Fiorentina, Napoli, dal Monaco e anche dall’Arabia Saudita, ma non ho mai aperto a nessuna proposta” – ha ammesso lo storico numero 18 della Lazio.

Ma è da sottolineare un retroscena relativo al corteggiamento dell’Inter, nel suo momento top di forma: “Confermo che Mourinho mi cercò, mi voleva con sé all’Inter visto che mi stimava. L’Inter parlò col mio agente, offrì alla Lazio Cruz e Crespo. Ma io ho sempre ribadito di voler restare”.

Nel 2013 alla fine Rocchi accettò la corte dei nerazzurri, ma quando era ormai verso fine carriera: “Avevo 34 anni, ne avevo ancora uno di contratto ed ero il capitano. Pensai: ‘Se proprio deve uscire qualcuno, spero di non uscire io’. L’Inter mi aveva cercato, ma dissi di no. Volevo chiudere la carriera a Roma. Mi sarei anche dimezzato l’ingaggio pur di restare ancora alla Lazio un altro anno. Ma da agosto a gennaio giocai solo tre partite, di cui due da titolare. Così a dicembre andai all’Inter, dove segnai il centesimo gol in Serie A“.