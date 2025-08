Il trucco della spugna nella lavastoviglie è una novità pazzesca: basterà provarlo una sola volta per non lasciarlo mai più.

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici che maggiormente utilizziamo in casa e che ci ha reso molto più facile e veloce un compito che risultava essere davvero noioso, ossia quello del lavaggio di tutte le stoviglie. Dopo colazione, pranzo e cena, stare lì a perdere tempo prezioso ad eliminare unto e sporco, non era di certo l’alternativa migliore.

Ovviamente, affinché si possa ottenere sempre il massimo delle prestazioni, sarà importante che la lavastoviglie sia sempre tenuta in ottimo stato e che venga eseguita periodicamente un ciclo di pulizia. In questo modo, infatti, si andranno ad eliminare residui di sporco, che possono portare alla formazione di: germi, batteri e anche cattivi odori.

Il trucco della spugna nella lavastoviglie che tutti devono provare: è un’idea davvero pazzesca

C’è un dettaglio che però in molti ignorano, in realtà si tratta di un trucco davvero geniale, che permette di risolvere contemporaneamente più problemi. Il gesto è semplicissimo e consiste soltanto nell’inserire una spugna per piatti all’interno del cestello della lavastoviglie e quello che accadrà, lascerà tutti senza parole.

Ma a cosa serve esattamente mettere una spugna per piatti all’interno della lavastoviglie? Ebbene, la risposta non è soltanto una, ma i ‘benefici’ che si potranno ottenere da questo semplice gesto sono diversi, nel dettaglio:

Assorbe l’umidità e previene i cattivi odori: mettere una spugna asciutta nella lavastoviglie dopi il ciclo di lavaggio e lasciare lo sportello socchiuso per far circolare l’aria. Questo impedirà che si formi condensa e di conseguenza cattivi odori. L’unica cosa importante è cambiare la spugna ogni settimana per evitare la proliferazione di batteri; Cattura lo sporco: durante la fase di lavaggio possono accumularsi residui di sporco e di grasso, tenere una spugna nel cestello aiuterà a catturarli, evitando che si possano accumulare nei filtri; Profuma la lavastoviglie: immergere la spugna in un mix di aceto e succo di limone e posizionarla nel cestello superiore della lavastoviglie, avviare poi un ciclo di lavaggio a vuoto. Ed ecco che i cattivi odori saranno spariti e si sentirà anche una gradevole fragranza agrumata.

Ed ecco come una semplice spugna, può tornare ad essere particolarmente utile per risolvere più problemi all’interno della lavastoviglie.