Con queste idee low cost si potrà finalmente cambiare l’aspetto dell’ingresso di casa, rendendolo più comodo, pratico e funzionale: sarà come nuovo.

L’ingresso è il primo spazio che accoglie chi entra in casa e ciò nonostante, resta uno degli ambient di casa che spesso viene completamente trascurato dal punto di vista dell’arredamento. Non serve un grande budget per trasformarlo in un ambiente curato, accogliente e funzionale. Bastano creatività, piccoli interventi mirati e qualche accorgimento pratico.

Trasformare l’ingresso di casa con poche risorse è possibile: l’importante è puntare su ordine, luce e piccoli tocchi di personalità. Con delle semplici e pratiche idee, anche il più semplice degli ingressi può diventare un angolo che parla di te, senza svuotare il portafoglio. Ma come fare allora per cambiargli completamente aspetto? Basterà seguire questi semplici consigli e sarà completamente come nuovo.

Ingresso di casa, come trasformarlo in poche mosse e con un budget limitato: ecco come fare

Per poter cambiare completamente aspetto all’ingresso di casa, non servono affatto grandi risorse o chissà che opere particolari. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, basterà davvero pochissimo e senza spendere un capitale, anche l’ingresso più retrò tornerà ad essere moderno.

Come fare allora per cambiare look all’ingresso in casa? Ovviamente, la prima cosa da fare è dare una rinfrescata alla pareti. Una mano di vernice può cambiare completamente l’atmosfera. Optare per colori chiari servirà per ampliare visivamente lo spazio, mentre fare una parete d’accento più scura o vivace, servirà a creare un punto focale. Il secondo consiglio è quello di aggiungere uno specchio. Infatti, uno specchio ben posizionato fa sembrare l’ingresso più ampio e luminoso. Si possono trovare soluzioni economiche nei mercatini dell’usato, nei negozi di seconda mano o online.

Per rendere l’ingresso più accogliente, non potrà di certo mancare l’aggiunta di un tappeto, che potrà anche essere personalizzato, in modo tale da renderlo più simpatico. Poi c’è ovviamente l’illuminazione, che non dovrà affatto essere trascurata. Una semplice lampada da parete o una stringa di lucine LED può cambiare l’atmosfera senza spendere molto. La luce giusta rende tutto più curato. Infine, mobili e ganci, serviranno per rendere l’ingresso molto più funzionale. E se si vuole dare un tocco di colore? In questo caso piante e fiori non possono di certo mancare.