Meglio utilizzare l’acqua calda o l’acqua fredda per lavare i pavimenti? Non tutti sanno esattamente come e cosa fare: la verità è incredibile.

Per mantenere una corretta igiene in casa, lavare i pavimenti è estremamente importante. Un compito che non deve essere affatto trascurato per diversi motivi, sia igienici che estetici e pratici. I pavimenti raccolgono microrganismi portati da scarpe, animali domestici e oggetti caduti a terra, diventando così un vero covo di germi e batteri.

Altro aspetto per cui è necessario lavare i pavimenti è l’accumulo di polvere, peli, pollini e acari che possono causare allergie o problemi respiratori. Inoltre, una pulizia adeguata previene muffe e funghi, in particolare nelle zone umide, come bagni e cucine, in cui pavimento sporco può favorire la crescita di muffe. Infine, un pavimento pulito migliora l’aspetto generale di una casa.

Pavimenti, meglio lavarli con acqua calda o acqua fredda? La risposta non è così scontata

Una volta chiarito quanto sia importante lavare i pavimenti, si presenta subito un’altra questione. Ciò che spesso ci domandiamo infatti, è meglio usare l’acqua calda o l’acqua fredda per igienizzare le superfici in casa? La risposta, vi assicuriamo, non è poi così ovvia come tutti possono immaginare.

Sappiamo benissimo quanto l’acqua calda possa avere un forte potere sgrassante e igienizzante. Tuttavia, non sempre si potrò utilizzare, soprattutto se abbiamo superfici delicate e che mal sopportano le alte temperature. L’acqua fredda invece, seppur non faccia alcun tipo di danno, sembra non dare quel senso di pulito che ricerchiamo quando laviamo il pavimento. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea, si deve usare l’acqua calda o l’acqua fredda?

Ebbene, la differenza la fa sicuramente il tipo di pavimento che abbiamo davanti e per rendere tutto più chiaro, ecco qui di seguito delle semplici indicazioni per non sbagliare:

Gres porcellanato: acqua calda, dato che si tratta di un pavimento che resiste bene alle alte temperature; Piastrelle ceramiche: anche in questo caso l’acqua calda si potrà usare senza problemi; Parquet (legno): meglio usare acqua tiepida o fredda. Infatti l’acqua calda può danneggiare il legno o farlo gonfiare; Marmo o pietra naturale: anche in questo caso meglio optare per acqua tiepida evitando temperature estreme; PVC / Linoleum: sicuramente acqua calda, ma senza esagerare.

Tenendo sempre a mente questo piccolo schema, lavare il pavimento non sarà più complicato e si saprà sempre cosa utilizzare e cosa no.