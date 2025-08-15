Dichiarazioni che hanno il sapore di fine e di resa per Flavio Briatore nel mondo della Formula 1. Già finita l’ultima avventura dell’imprenditore?

Flavio Briatore è uno dei personaggi più conosciuti ed apprezzati a livello imprenditoriale in Italia, grazie alle sue trovate sempre originali ed ai successi nei vari ambiti. Come ad esempio nella sua attività da manager nel mondo della Formula 1, che ha radici lontane.

Infatti Briatore ha ottenuto grande fama e riconoscibilità nell’automobilismo ad alti livelli quando fu chiamato per dirigere a livello tecnico scuderie come Benetton e Renault. Basti pensare che tra le maggiori intuizioni dell’imprenditore piemontese va segnalata la scoperta di Michael Schumacher, divenuto poi uno dei più grandi piloti di sempre sulle 4 ruote sportive.

Da qualche tempo Briatore è tornato a far parte di questo mondo. La Renault lo ha chiamato come executive advisor, un ruolo di supervisore a pieno delle strategie del gruppo in F1, mentre da quest’anno è divenuto addirittura team principal della scuderia Alpine, dopo le dimissioni di Oliver Oaks. Ma la situazione del team francese non appare così brillante dopo il suo approdo.

Ralf Schumacher boccia Briatore: “Ecco chi deve sostituirlo in Alpine”

Solo 20 i punti conquistati da Alpine in classifica costruttori fino a questo momento nel mondiale di Formula 1, senza dimenticare l’avvicendamento tra Doohan e Colapinto nel bel mezzo della stagione. Insomma, la cura Briatore non sta facendo effetto all’interno del team francese.

Per questo Ralf Schumacher, ex pilota e fratello del grande Michael, ha voluto lanciare un’ipotesi molto ambiziosa per risollevare le sorti di Alpine: “Penso che il tempo di figure come Briatore sia finito. Servono persone tecnicamente competenti ai vertici, qualcuno come Christian Horner. Flavio potrebbe svolgere il ruolo di organizzatore e di mediatore, di volto verso il mondo esterno“.

Schumacher ha dunque fatto il nome di Horner, l’ex team principal di Red Bull che dopo una vita trascorsa nella scuderia anglo-austriaca è stato fatto fuori dai vertici per il recente calo a livello strategico e meccanico. Briatore a questo punto rischierebbe di essere tagliato e lasciare dopo meno di un anno il suo nuovo incarico, considerato forse una figura troppo agée per poter gestire un team di F1.

Alpine sulla carta resta una delle poche opzioni per il ritorno nel Circus di Horner, visto che tutte le altre grandi scuderie hanno accordi bloccati con i rispettivi team principal. Anche l’ipotesi Ferrari è sfumata, visto il recente rinnovo contrattuale di Frederic Vasseur, altro dirigente messo in discussione dai risultati.