Spunta una clamorosa destinazione per l’attaccante azzurro, che stavolta potrebbe davvero lasciare Anfield: decisa la formula

Una resa così, davvero non se la sarebbe aspettata nessuno. Al netto di un trasferimento tardivo, di una condizione fisica difficile da recuperare col fittissimo calendario del calcio inglese, di una concorrenza in attacco che avrebbe creato difficoltà a chiunque, Federico Chiesa ha senza mezzi termini deluso nella sua prima stagione in Inghilterra.

Il bilancio, impietoso, parla di soli 486 minuti stagionali in tutte le competizioni, frutto di diversi spezzoni di partita, che hanno portato alla causa dei Reds solo due gol e due assist.

Già nello scorso mercato di gennaio diversi club della Serie A, che ha già avevano annusato l’insoddisfazione del calciatore e la sua non centralità – per usare un eufemismo – nel progetto tattico di Arne Slot, hanno provato a strappare un prestito di almeno 6 mesi. Nulla da fare.

La dirigenza del Liverpool è stata irremovibile, convinta magari che prima o poi l’investimento fatto sul finale dello scorso calciomercato estivo – pari a 12 milioni più 3 di bonus – avrebbe fruttato dei dividendi. La storia ha detto altro. Almeno per ora.

All’alba della nuova stagione, col club britannico ancora sotto shock per la terribile morte del portoghese Diogo Jota, il Liverpool sta ridisegnando il suo reparto d’attacco: nel disegno dei Reds non sembra ancora esserci spazio per il figlio d’arte, che a questo punto potrebbe andar via.

Chiesa in prestito: c’è il bianconero nel suo futuro

Come riportato dal portale inglese ‘Sportsboom‘, i campioni d’Inghilterra in carica avrebbero deciso di dirottare l’ex viola in prestito per verificarne la resa in un club disposto a far giocare titolare l’attaccante italiano.

Nonostante, complice l’avvicendamento in importanti posizioni dirigenziali in seno al club piemontese, qualcuno avesse ipotizzato un clamoroso ritorno di Chiesa alla Continassa, la Juve non è tra le società interessate al ritorno del classe ’97 in Serie A.

Anche il pressing di Napoli, Roma ed Inter si è affievolito nel tempo, con le tre citate big che hanno dirottato le loro mire su altri profili. Ecco che allora, per ottemperare al disegno descritto, il Liverpool potrebbe trovare nel Fulham, ambizioso club di Premier League, la destinazione perfetta per il suo tesserato, che vanta ancora oltre due anni e mezzo di contratto coi custodi della parte rossa del fiume Mersey.

Ovviamente l’operazione verrebbe chiusa con la formula del prestito, con lo scontato ritorno alla base dell’ex Juve a fine stagione.