Non servono prodotti costosi, ma solo due semplici ingredienti per avere un frigo che si mantiene pulito anche quando sei in vacanza.

Prima di partire per le vacanze, che si tratti solo di pochi giorni o di una settimana, saranno diverse le cose a cui prestare attenzione soprattutto in casa. In nostra assenza, infatti, potrebbero verificarsi una serie di situazioni che al rientro potrebbero essere tutt’altro che piacevoli. Ecco perché prima di chiudersi la porta alle spalle, sarà importante accertarsi di aver fatto tutto in modo giusto.

Una delle principali problematiche che si manifestano in nostra assenza, è la comparsa dei cattivi odori, che in genere provengono principalmente dagli scarichi di bagno e cucina. Tuttavia, c’è anche un altro aspetto che spesso viene trascurato e che provoca la comparsa di odori poco gradevoli, ed è dimenticare di dare una controllata al frigorifero prima di partire.

Due soli ingredienti per un frigorifero pulito e profumato anche al ritorno dalle vacanze

Ma perché è importante controllare il frigorifero prima di partire per le vacanze? La risposta è quasi scontata, infatti, partire senza vedere cosa c’è realmente al suo interno potrebbe essere davvero un grave errore. Molti alimenti, potrebbero scadere o addirittura andare a male, portando non solo la formazione di germi e batteri, ma anche cattivi odori.

Qualche giorno prima di partire, quindi, sarà molto importante dare una controllata a tutto ciò che c’è nel frigo. Consumare tutti i cibi freschi come frutta, verdura e tutto ciò che è aperto e accertarsi della scadenza di tutto il resto. Una volta fatto questo, dare una ripulita generale è la soluzione migliore e utilizzando semplicemente aceto e bicarbonato si garantirà un’igiene ed un pulito anche al rientro dalle vacanze.

Per poter procedere, versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una ciotola d’acqua tiepida e aggiungere due cucchiai di bicarbonato di sodio e mescolare finché la miscela non smette di frizzare. Immergere un panno in microfibra nella soluzione e strizzalo leggermente. Ora no resta che passarlo su tutte le superfici interne ed esterne del frigo, comprese guarnizioni e maniglie, senza tralasciare nulla. Lasciare agire per qualche minuto, poi risciacquare con un panno inumidito. Ed ecco che basterà semplicemente questo, per garantirsi un frigo pulitissimo anche dopo settimane.