Pecco Bagnaia torna sulla scelta della sua moto, in questa stagione motociclistica davvero complicata e sotto le aspettative.

Difficile commentare la stagione che sta vivendo Pecco Bagnaia in MotoGP. Uno dei piloti più forti e vincenti in circolazione non sta riuscendo a bissare gli ottimi risultati delle ultime stagioni. Un calo ponderale ed evidente quello nelle prestazioni in pista del centauro torinese, il quale ha ammesso di suo pugno le difficoltà inaspettate con la Ducati.

Il suo score stagionale finora parla di 228 punti conquistati finora nel mondiale; Pecco è terzo nella classifica generale, ma con ritardo siderale da Marc Marquez, suo compagno di scuderia e leader dominante con ben 455 punti in testa alla graduatoria piloti. Bagnaia ha sorriso quest’anno solo nel GP di Austin, quando ha approfittato dell’uscita di scena di Marquez per vincere l’unica gara della sua stagione. Poi ha racimolato 7 podi complessivi, ma nelle ultime settimane ha terminato lontanissimo dai primi posti.

La colpa, sempre secondo Bagnaia, sarebbe legata allo scarso feeling tra le capacità del pilota torinese e le caratteristiche della sua moto attuale. Ovvero la GP25, un tipo di Desmosedici con la quale evidentemente l’ex campione del mondo non è riuscito a legare. Tanti i problemi in gara, dal freno alla stabilità dell’anteriore.

Bagnaia e l’errore di valutazione sulle moto: una scelta costata cara

Notizie migliori per Bagnaia sono arrivate dal GP d’Ungheria, dove ha chiuso al nono posto, ma ha cominciato a sentirsi più a suo agio con la GP25, almeno secondo le promettenti dichiarazioni del pilota italiano. “Mi sentivo meglio e riuscivo a frenare forte“.

Ma lo scarso feeling di cui abbiamo parlato dipende anche da una scelta ad inizio anno che Bagnaia sta rimpiangendo, come ammesso sempre dopo la gara al Balaton Park. Il ducatista si è confessato così: “Se tornassi indietro nel tempo, con l’esperienza accumulata sino ad oggi, è chiaro che opterei per correre con la GP24. Ma all’epoca dei test invernali non avevo visto questa differenza. Sono assolutamente certo che il feeling con la GP24 sarebbe migliore rispetto alla GP25, ma non ho bisogno di dimostrarlo provandola, dato che poi non la potrei utilizzare”.

Effettivamente lo scorso anno Bagnaia, in sella alla GP24, ha sfiorato la vittoria mondiale, perdendo per uno scarto minimo il duello al titolo con Jorge Martin. Ma nonostante ciò ha stabilito il maggior numero di vittorie nelle gare domenicali, facendosi invece sorprendere nelle Sprint Race. Insomma, un Pecco pieno di rimpianti, ma pronto a migliorare il proprio rapporto con la moto attuale.