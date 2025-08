Tutto ormai fatto per l’addio all’Inter di questo calciatore, che lascia la società nerazzurra e si trasferisce nel club bianconero.

Il calciomercato dell’Inter in queste ore è in fermento soprattutto per la diatriba riguardo al futuro di Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano è l’obiettivo dichiarato dei nerazzurri per completare il reparto offensivo, ma allo stesso tempo l’Atalanta non vuole fare sconti e spara alto per il cartellino dell’ex Leicester.

Nelle scorse ore Lookman ha pubblicato persino un post sui social in cui esprime tutta la propria volontà di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra, forte di una promessa fatta in passato dalla sua società in caso di offerte attraenti. Un vero e proprio caso di mezza estate che farà sicuramente discutere e chiacchierare sotto l’ombrellone ad agosto.

Mentre l’Inter attende segnali di apertura da Bergamo, arriva intanto il via libera per una importante cessione, che potrebbe anche agevolare l’arrivo di Lookman stesso. I nerazzurri infatti stanno per definire l’addio di un calciatore costoso ma che non è mai entrato realmente nel cuore dei tifosi. Dopo solo una stagione sarà divorzio sicuro.

Tutto confermato: Taremi è ad un passo dal Besiktas

Come anticipato dalla redazione di Radioradio.it nei giorni scorsi, è molto vicina la cessione di Mehdi Taremi ad i bianconeri del Besiktas. L’attaccante iraniano è uno degli esuberi della rosa di Cristian Chivu, letteralmente lasciato in disparte fin dal recente Mondiale per Club.

Taremi dunque, come confermano anche i media turchi, è sempre più vicino ad approdare nella rosa della squadra di Istanbul, che da tempo aveva messo gli occhi sull’ex Porto. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rescissione contrattuale con l’Inter, ma al momento la soluzione più probabile è quella di un prestito annuale, con eventuale diritto di riscatto in favore del Besiktas.

Nella sua prima e finora unica esperienza italiana, Taremi ha chiuso la stagione con 43 presenze con la maglia dell’Inter, soltanto tre reti realizzate ma ben 9 assist forniti. Ciò evidenzia come l’iraniano sia un buonissimo uomo-squadra, che lavora tanto per i compagni mentre sotto porta non brilli come invece si aspettava la società interista al momento del suo arrivo.

Nel Besiktas, dove pare destinato ad approdare a breve, Taremi dovrà fare i conti con la concorrenza offensiva di un’altra vecchia conoscenza della Serie A. Ovvero Tammy Abraham, il centravanti inglese ex Roma e Milan, giunto per circa 15 milioni di euro alla corte di mister Solskjaer.