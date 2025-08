Il calciatore sembra ormai ad un passo dal dire addio all’Inter: si fa strada l’ipotesi della rescissione contrattuale.

Sono diversi i calciatori dell’Inter attuale che devono ancora capire il proprio futuro. Il club nerazzurro non vuole effettuare una vera e propria rivoluzione della rosa, ma certamente dovrà valutare anche diverse uscite entro fine agosto, per motivi legati all’utilità in squadra e alla stabilità delle casse societarie.

Fino a questo momento in casa Inter si è agito anche in maniera piuttosto oculata sulle cessioni. Già da tempo il club è riuscito a piazzare diversi esuberi altrove, come Arnautovic, Correa, Buchanan e Satriano. Ma non è finita qui: c’è ancora un calciatore che al momento è fuori rosa e vede il proprio destino ormai lontano da San Siro.

Ci riferiamo a Mehdi Taremi, uno dei flop della passata stagione interista. L’attaccante iraniano, strappato a parametro zero dal Porto, doveva rappresentare un’alternativa di lusso al tandem titolare Lautaro-Thuram. Invece ha deluso le aspettative, segnendo un solo gol in Serie A e mettendosi in evidenza con prestazioni decisamente insufficienti. Per questo motivo l’Inter vuole a tutti i costi cederlo in questa sessione estiva.

Taremi-Inter ai ferri corti: il Besiktas attende l’uscita a costo zero

Fino ad oggi non sono arrivate offerte concrete per Taremi, che ha suscitato l’interesse di diversi club internazionali, ma senza diventare parte di una trattativa vera e propria. Tra i motivi di questa ‘freddezza’ c’è l’alto stipendio dell’iraniano, che percepisce 3 milioni netti a stagione.

L’unica soluzione per interrompere il matrimonio (valido fino al 2027) sembra essere la rescissione consensuale del contratto. Possibile che nei prossimi giorni i dirigenti dell’Inter e l’entourage di Taremi si incontrino proprio per valutare questa opzione. Ovviamente gli agenti chiederanno una buonuscita in cambio del via libera sulla revoca anticipata del contratto.

Il futuro dell’ex centravanti del Porto sembra essere a tinte bianconere, ma lontano dall’Italia. Infatti, a seguire da lontano la vicenda, c’è il Besiktas, club turco che sta cercando un attaccante d’esperienza e sembra aver messo da tempo gli occhi su Taremi. In caso di rescissione con l’Inter, diventerebbe automatico il trasferimento a costo zero nella squadra allenata da Ole Gunnar Solskjaer.

Il Besiktas ha già acquistato dalla Serie A l’attaccante inglese Tammy Abraham, ex Milan e Roma, ma allo stesso tempo sta cedendo al Cagliari il giovane centravanti turco Semih Kılıçsoy. Per questo motivo il colpo Taremi sarebbe fondamentale per rinforzare il reparto offensivo e dare la caccia ai rivali cittadini di Galatasaray e Fenerbahce.