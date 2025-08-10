In attesa di mettere a segno gli ultimi colpi in entrata, il club rossonero saluta un altro giocatore: se ne va a costo zero

Arrivato un big (Ardon Jashari, finalmente approdato a Milano dopo un estenuante tira e molla dello stesso giocatore col suo club, il Bruges), il Milan ne ha subito salutato un altro.

Troppo ricca l’offerta del Newcastle per essere ignorata: i 42 milioni di euro messi sul piatto dai ‘Magpies‘ per il difensore tedesco Malick Thiaw hanno subito consentito al club rossonero di andare in pari, economicamente parlando, con acquisto dello svizzero. Anzi, se confrontiamo nel dettaglio le due operazioni (36 i milioni versati nelle casse del club belga per Jashari), il club di Via Aldo Rossi ha incassato 6 preziosi milioni come tesoretto da reinvestire sul mercato.

Tornato prepotentemente in lizza – complici anche gli insoliti tentennamenti dell’Inter, concentrata quasi esclusivamente nel chiudere il colpo Lookman dall’Atalanta – per il possibile arrivo di Giovanni Leoni dal Parma, il sodalizio meneghino potrebbe non aver esaurito con Thiaw il suo processo di assestamento della rosa.

Oltre a registrare, stavolta sul fronte delle entrate, un concreto interessamento per Jackson Tchatchoua del Verona (il Nottingham Forest, con la proposta di 12 milioni più 3 di bonus, appare però nettamente in vantaggio), il Milan si appresta a chiudere un’altra operazione in uscita. Una formula, quella usata per la nuova partenza, invero abbastanza particolare.

Addio gratis dopo una sola presenza: se ne va in Scozia

Arrivato nel gennaio del 2022 per 4 milioni firmando un contratto fino al 30 giugno del 2026, l’allora neo 18enne Marko Lazetic non ha esattamente risposto in modo positivo alle aspettative generate nei suoi confronti.

Attaccante centrale molto forte fisicamente, il serbo ha disputato un solo spezzone di partita in maglia rossonera nei primi mesi della stagione 2022/23. Dopo di che è iniziata una lunga trafila di passaggi in prestito che hanno portato il giovane slavo a vestire, in rapida successione, le maglie di Altach (in Austria), Fortuna Sittard (in Olanda) e infine, nella stagione 2024/25, quella del Backa Topola, nella Serie A serba.

La scarsa resa, in termini realizzativi, dell’attaccante hanno definitivamente convinto il Milan a privarsi della sua scommessa. Come riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sarebbe stato già raggiunto un accordo con l’Aberdeen, il blasonato club scozzese che ha deciso di puntare su Lazetic.

“Principio di accordo con l’Aberdeen per la cessione di Marko Lazetic a titolo definitivo. Si tratta di una cessione a parametro zero più il 50% della rivendita a favore dei rossoneri“, si legge sul sito del giornalista. Una cessione quindi totalmente gratuita sebbene il calciatore avesse ancora un anno di contratto col Milan.