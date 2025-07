I fan di Un Posto al Sole sono con il fiato sospeso per le anticipazioni della soap: Giulia e Ornella, infatti, vivono un dramma. Ecco cosa accadrà.

Un Posto al Sole è una delle soap Rai più amate dagli italiani: l’appuntamento è fissato ogni sera, dal lunedì al venerdì, alle 20.50. Ma c’è chi non riesce ad attendere e legge dunque le anticipazioni. Da queste si sa che accadranno tanti colpi di scena ed uno in particolare lascerà i fan col fiato sospeso.

Infatti, chi segue la soap deve sapere che Giulia e Ornella vivranno un dramma, ma anche gli altri personaggi renderanno fitta di accadimenti la trama di questa fiction. Ecco cosa accadrà.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole

I telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa accadrà nelle puntate di questa settimana di Un Posto al Sole. Dopo lo stop di venerdì 27 giugno per il secondo tempo dell’incontro dell’Italia agli Europei di Basket femminili, la fiction è ripresa lunedì 30 giugno con tanti avvenimenti che continueranno anche nel resto della settimana.

In particolare, già dalle puntate precedenti si sa che Gennaro ha stretto un patto con Chiara e, con l’ingresso della donna, vengono definiti i nuovi assetti societari dei Cantieri Palladini-Flegrei. Infatti, Marina e Roberto sono finiti in minoranza e quindi chiedono aiuto a Filippo, nella speranza che possa far cambiare idea a Chiara.

Alberto ha rivisto Gianluca dopo diversi anni mentre Bice vuole coinvolgere Mariella nel suo piano di vendetta per recuperare i soldi di Lello Troncone. Michele torna da Agata per provare a scoprire cosa sia successo ad Assane, anche correndo dei rischi. Samuel parla con Nunzio di Gabriela, mostrandosi preoccupato per l’esuberanza della fidanzata. Anche Nunzio si dimostrerà geloso di Rossella quando la vedrà con Gianluca.

Nelle puntate seguenti, Michele parla di Agata a Silvia e quest’ultima cerca di convincere l’uomo ad allontanarsi dal mondo soprannaturale di Agata. Ornella e Giulia vivono un dramma: la prima è preoccupata per le condizioni di Eugenio, la seconda per quelle di Luca. Proprio quest’ultimo e Giulia visitano una struttura di lungo degenza che però non li soddisfa.

Infatti entrambi pensano che ci vorrà ancora tempo prima che la malattia progredisca. Insomma, sono davvero tante le cose che succederanno nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, come si evince dalle anticipazioni.