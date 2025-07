Per proteggere i capelli al mare non servono prodotti costosi, ma basta questo semplice spray fatto in casa per un risultato perfetto.

Uno degli aspetti sicuramente positivi dell’estate, è la possibilità di potersi rilassare al mare o in piscina. Che siano pochi giorno, una toccata e fuga o un’intera settimana poco importa, ciò che conta è riuscire a staccare la spina anche solo per qualche ora e lasciarsi lo stress alle spalle.

Ovviamente, per poter rendere la giornata perfette e senza correre alcun tipo di rischio, è bene ricordarsi di proteggere la propria pelle dall’esposizione al sole usando le creme adeguate con fattore di protezione medio/alto, di non restare in spiaggia nelle ore più calde e di bere tanto per poter reidratare tutti i liquidi persi con il sudore.

Con questo spray fai da te proteggere i capelli dal sole sarà ancora più semplice

Tuttavia, c’è un altro aspetto fondamentale che spesso viene ignorato, ossia che c’è anche un altro elemento che necessità della giusta protezione: i capelli, spesso completamente dimenticati, ma che vengono stressati continuamente in estate. Vento, sole, salsedine, sabbia e cloro, sono tutti fattori che incidono negativamente sui capelli e che li rendono secchi, sfibrati e rovinati.

In commercio esistono svariati prodotti mirati proprio per la cura dei capelli al mare, tuttavia, se non si vogliono spendere soldi in prodotti di cui non si sa la vera efficaci, è possibile creare in casa un rimedio velocissimo e che permetterà di avere capelli protetti e soprattutto idratati. Tutto ciò di cui si avrà bisogno è della semplice acqua, una maschera idratante o nutriente per capelli ed un flacone spray.

Se gli ingredienti sono semplici, il procedimento lo sarà ancora di più, infatti, basterà prendere lo spruzzino, mettere l’acqua al suo interno e aggiungere una noce di maschera per capelli. Chiudere il tutto e agitare per qualche istante, ed ecco pronto un perfetto spray idratante da vaporizzare sui capelli durante tutta la giornata passata al mare o in piscina. Un perfetto mix, che aiuta le fibre a non seccarsi e a restare sempre morbide e lucenti. Un trucco da provare subito e che farà davvero la differenza. Addio capelli secchi, spenti e crespi, ma soprattutto, addio ai capelli rovinati dal sole.