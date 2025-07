Mercato in stravolgimento in casa Roma, soprattutto dopo le ultime novità. L’infortunio potrebbe allontanare questo calciatore.

Superato l’ostacolo del 30 giugno, data entro la quale la Roma doveva pensare soltanto alle cessioni ed alle plusvalenze per il bene del suo bilancio, il club giallorosso può ora programmare la nuova stagione. Due mesi di tempo per costruire una rosa adatta alle esigenze del neo tecnico Gian Piero Gasperini.

Il mercato sta entrando nel vivo, con la Roma che è convinta di chiudere almeno 4-5 colpi per accontentare il Gasp. Ma prima di fiondarsi sugli obiettivi dichiarati, servirà ancora sfoltire la rosa dagli esuberi e da quei calciatori che non sembrano rientrare nei piani e negli schemi tecnici.

Gente di rientro dai prestiti, come i vari Hermoso, Darboe, Solbakken e Cherubini, verrà presumibilmente messa sul mercato e ceduta ai migliori offerenti. C’è però un altro calciatore, tornato da pochissimo nella capitale, che potrebbe essere valutato da Gasperini e rimanere in rosa come risorsa interessante. Parliamo di Marash Kumbulla, proveniente da un’annata positiva in prestito all’Espanyol.

Kumbulla resta o parte? Una squadra di Serie A fa sul serio per il difensore della Roma

Secondo gli esperti Kumbulla avrebbe le caratteristiche fisico-atletiche per rientrare nei piani di Gasperini. Ma allo stesso tempo la Roma non lo reputa affatto incedibile ed attende eventuali proposte di mercato. Magari dalla Liga spagnola, viste le referenze positive lasciate dal centrale classe 2000.

Nelle ultime ore anche un club di Serie A si è interessato a Kumbulla. Si tratta del Como, squadra rivelazione dello scorso campionato e pronta a concretizzare un mercato stellare e di prospettiva. Il profilo del centrale albanese piace a Cesc Fabregas, che avrebbe fatto il suo nome per rimpiazzare il difensore Alberto Dossena.

Quest’ultimo è fermo per un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio, che lo terrà ai box per ancora molti mesi. Kumbulla sarebbe il sostituto ideale, con caratteristiche da leader difensivo e con l’ottima esperienza maturata nell’ultima stagione in quel di Barcellona.

La Roma valuta il cartellino dell’ex Verona una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro, ma non è da escludere una nuova partenza in prestito (con obbligo di riscatto annesso). Il Como farà un sondaggio prossimamente con il club giallorosso che, in caso di cessione di Kumbulla, dovrà tornare prepotentemente sul mercato per un nuovo difensore centrale.

Il mercato in entrata della squadra di Gasperini dunque dipenderà molto dalle uscite. In questo momento le priorità sono l’acquisto di un esterno destro di difesa e di un’ala sinistra d’attacco, ma con l’addio di Kumbulla e quello probabile di almeno uno tra Hermoso e Celik, sarà urgente anche l’acquisto di un difensore adatto alla difesa a 3 gasperiniana.