Per stirare in pochissimi minuti e senza alcun tipo di fatica è questo il trucco che si deve provare: non è mai stato così facile e veloce.

Se dovessimo fare una classifica delle faccende domestiche meno piacevoli da svolgere in casa, stirare sarebbe sicuramente tra i primissimi posti. In estate, soprattutto, quando il caldo si fa sentire, la sola idea di dover passare ore ed ore tra pieghe, fumi e vapori non è di certo tra le più allettanti, anzi, sudiamo al solo pensiero.

Tuttavia, sappiamo benissimo che anche in questo caso si tratta di un qualcosa a cui non possiamo rinunciare, a meno che non si voglia andare in giro con abiti sgualciti e con un aspetto completamente trasandato. Fortunatamente, è possibile adottare una piccola tattica che permetterà di rendere la fase di stiratura meno faticose e anche più veloci.

Ecco il trucco che usano nelle lavanderie per stirare impiegando la metà del tempo

Che stirare non piaccia quasi a nessuno e che sia anche particolarmente noioso e faticoso lo sappiamo benissimo, però, sappiamo anche che non possiamo evitare di farlo, soprattutto se ogni giorno sforniamo dalla lavatrice decine di capi. Ecco che quindi, per rendere il tutto meno faticoso si potrà usare un semplicissimo trucco che usano anche nelle lavanderie.

Ma è davvero possibile usare un trucco che permetta di stirare in modo facile e veloce? La risposta è, assolutamente sì! E per metterlo in pratica basterà semplicemente un foglio di alluminio che tutti abbiamo in casa. Potrà sembrare un’idea bizzarra e forse inefficace, ma vi assicuriamo che basterà provarla una sola volta per vedere la differenza.

Il procedimento è semplicissimo, basterà posizionare il foglio di allumino tra l’asse da stiro e il copriasse, avendo l’accortezza di mettere la parte lucida verso l’alto. Il calore generato dal ferro da stiro viene riflesso verso il basso della stoffa. In pratica, è come se stessimo stirando entrambi i lati del capo contemporaneamente. Questo dimezza i tempi e permette di ottenere un risultato più uniforme, con meno passaggi e soprattutto farà sì che ogni capo sia perfettamente stirato senza alcun tipo di fatica. Una soluzione geniale, ma anche economica, che dirà per sempre addio ad ore ed ore passate con un ferro in mano.