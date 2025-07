Altro che ammorbidente, il vero rimedio per avere asciugamani morbidi si trova già in cucina: così efficace, da non poterne più fare a meno.

Gli asciugamani sono tra i tessili che più vengono utilizzati nel bagno. Ideali per asciugare il nostro corpo dopo averlo lavato, sono la giusta coccola soffice dopo una giornata dura passata di corsa come sempre. Lasciarsi avvolgere dalla loro morbidezza sembra rigenerare non solo il corpo ma anche l’anima.

Tuttavia, con il passare del tempo, a causa dell’usura, di lavaggi frequenti e sbagliati, gli asciugamani tenderanno a perdere la loro morbidezza, rischiando così di essere tutt’altro che piacevoli, non asciugando poi nemmeno più bene. Per evitare che questo accada, oltre ad adottare alcune precauzioni durante la fase di lavaggio, si potranno anche usare dei piccoli trucchi per averli sempre soffici e morbidi.

In cucina c’è un ingrediente che permetterà di avere asciugamani sempre morbidi: ecco quale

Anche se in commercio esistono tantissime tipologie di ammorbidenti che servono ad ottenere un bucato profumato e soffice, si tratta pur sempre di composti chimici da usare con tutte le attenzioni del caso. Ecco che quindi, per evitare rischi inutili e per rispettare ancora di più l’ambiente si potrà optare per un rimedio naturale davvero efficace: l’amido di mais.

È davvero geniale come un’ingrediente che tutti abbiamo già in cucina possa in realtà essere efficace per ottenere asciugamani soffici e morbidi. In questo caso, l’amido di mais riesce a fare davvero la differenza e senza essere nocivo, aiuterà a mantenere gli asciugamani sempre come se fossero stati appena comprati. Ma come fare per utilizzare l’amido di mais?

Per prima cosa preparare una bacinella con acqua tiepida, abbastanza capiente da riuscire a contenere tutti gli asciugamani da lavare. Sciogliere un cucchiaio di amido di mais o in alternativa quello di riso e mescolare fino a eliminare i grumi. Sarà molto importante ottenere un liquido omogeneo per evitare residui. A questo punto mettere gli asciugamani puliti in ammollo e lasciarli lì per una ventina di minuti, mescolandoli ogni tanto per distribuire bene il trattamento in modo naturale e uniforme. Passato il tempo necessario, prendere gli asciugamani, strizzarli leggermente e lasciarli asciugare all’aria aperta. Ed ecco che saranno soffici e morbidi.